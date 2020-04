Il Def passa l'esame del Cdm. Crollo degli investimenti e dei consumi

«È una delle più grandi manovre di sempre, necessaria per realizzare la cura shock che serve ad affrontare questa fase di difficoltà che il Paese sta attraversando». Parole e musica di Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che spiega così il def che ha ricevuto il via libera dal consiglio dei ministri. Come già anticipato, si tratta di uno scostamento di 55 miliardi di deficit, con una previsione di calo del pil dell'8% e un rapporto tra deficit e pil del 10,3%. Non solo: i consumi caleranno di oltre sette punti percentuali, mentre gli investimenti fissi lordi tracolleranno del 12,3%. Le esportazioni sono previste crollare del 14,4% e le importazioni del 13,5%.

Tornando al pil, si prevede a marzo la peggiore contrazione, cui farà seguito un calo più contenuto e un rimbalzo nel terzo trimestre, che potrebbe essere del 9,6%, seguito da un +3,8% nel quarto trimestre. Il problema è che i primi due vedranno una riduzione, rispettivamente, di 5,5 punti e di 10,5 punti percentuali. Nel documento di bozza si legge che «il mese di marzo registrerebbe il più forte calo congiunturale, seguito da un'ulteriore contrazione in aprile tenuto conto della decisione di mantenere in vigore le misure di contrasto all'epidemia adottate nella seconda metà di marzo. A ciò seguirebbe un parziale recupero del PIL in maggio e giugno, consentito dal graduale rilassamento delle misure di controllo attualmente in vigore».

Che si tratti di una catastrofe di proporzioni immaniè testimoniato dal fatto che il pil del 2020, senza Coronavirus, sarebbe cresciuto dello 0,6%. «Se non si fosse materializzato il cigno nero della crisi epidemica - si legge nella bozza di documento -, l'economia italiana avrebbe potuto registrare un ritmo di crescita in graduale miglioramento nell'anno in corso. Tale ripresa avrebbe condotto ad una modesta espansione nel primo trimestre dell'anno, rendendo raggiungibile la previsione di crescita annua dello 0,6 per cento formulata nella Nadef di settembre 2019».