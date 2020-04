Così Advice Group prova ad aggirare il mostro-Coronavirus

Indovinello con trabocchetto: qual è quel segmento di mercato tecnologico che crescerà del 250% nei prossimi cinque anni a livello mondiale e del 100% in Italia? La risposta – ovvia eppure sbagliata – sarebbe l’intelligenza artificiale. E invece no: si tratta del loyalty & promotion management. Tradotto, l’evoluzione più “futuristica” dei meccanismi di promozione e di coinvolgimento della clientela che sono i pronipoti delle classiche carte fedeltà. Un modo di “agganciare” la clientela inaugurato negli anni ’50 dal gruppo VéGé. Oggi, però, si usano dati di comportamento digitale degli utenti per creare relazioni personalizzate.

Il primo e più importante player in Italia è Advice Group, fondata nel 2006 a Torino da Fulvio Furbatto. «Abbiamo iniziato in un settore aziendalista – ci racconta – ovvero quello delle promozioni, ma poi ci siamo resi conto che la vera arma era la disintermediazione del brand dal retailer per arrivare direttamente al consumatore. All’epoca non c’erano ancora gli smartphone in maniera così massiccia, quindi abbiamo iniziato a inviare Sms per testare la possibilità di raccogliere punti virtuali. E l’abbiamo fatto, in collaborazione con Lavazza, l’unica azienda di grandi dimensioni presente a Torino. Abbiamo avuto risultati dieci volte superiori al solito. Quindi abbiamo iniziato ad aumentare la platea di clienti, con Barilla e fino a Coca Cola».

Come si è chiuso l’anno 2019 per Advice Group?

Il 2019 è stato un anno importante, che ha confermato la crescita progressiva dell’azienda (Cagr revenue +34%) e della sua scalabilità (Cagr Ebitda +60%), in un comparto ad alta densità di competitor. Questi numeri sono lo specchio di una scelta chiara: ci siamo posizionati in modo molto verticale nel mondo della behavioural loyalty, ossia la capacità di ridisegnare i processi di loyalty partendo dal tradizionale modello transazionale, basato sugli acquisti, a un modello relazionale, basato sui comportamenti del consumatore e sull’analisi del suo potenziale inespresso. Questo posizionamento ci ha portati nel 2019 ad ottenere anche importanti riconoscimenti: abbiamo infatti ottenuto 9 premi a livello nazionale ed internazionale, in particolare vincendo i Loyalty Awards di Londra, il premio della loyalty più prestigioso a livello EMEA, con il progetto realizzato per AS Roma Calcio in 3 categorie chiave. Oggi i nostri progetti sono chiaramente in controtendenza; puntano ad accompagnare le aziende a individuare le opportunità di spesa e di interazione con i propri clienti. Il punto di partenza non è più l’analisi dei dati post vendita, ma l’analisi dei comportamenti dell’utente e della sua reattività in contesti e attraverso azioni anche differenti dall’acquisto, come i social, l’interazione con i contenuti, la loro viralizzazione e tutte quelle azioni che ogni giorno l’utente compie verso i brand, ma che vengono perse di vista, nonostante la tecnologia oggi ne permetta la loro raccolta, l’analisi e l’utilizzo in tempo reale.

Come vede lo sviluppo del business per questo anno così particolare: la situazione di emergenza apre la strada a servizi nuovi?

Il momento è sicuramente dominato da una forte incertezza che si ripercuoterà sul futuro di industries, anche molto differenti tra loro, del nostro Paese. Questa crisi non è come le precedenti del 2002 o del 2008, legate ad un fenomeno economico-finanziario chiaro e “a tempo” che, però, non avrebbe condizionato e cambiato gli stili di vita e di consumo delle persone. Quella in atto è una crisi di “identità” dell’economia per la quale andranno cambiati paradigmi e schemi di relazione con la filiera e con i consumatori finali. Da azienda specializzata in processi di fedeltà basati sui dati di comportamento e non solo sugli acquisti, è evidente che si tratti di un momento favorevole, non tanto per lanciare nuovi servizi, ma per sostenere con ancora più forza la necessità di conoscere a fondo il potenziale inespresso del consumatore e la sua attitudine a variare i processi di relazione con la marca e quindi di spesa. Questa crisi impatterà profondamente sui comportamenti “relazionali” dei consumatori. Oltre a registrare uno spostamento – probabilmente solo parziale - degli acquisti dall’offline all’online, cambieranno le dinamiche di spesa, dell’utilizzo dei social, della metodologia di comunicazione, degli spostamenti delle persone, della fruizione di eventi e attività aggregative. E tutto dovrà essere guardato sotto la lente del behavioural marketing, nostro cuore pulsante da oramai 10 anni.

Una rivoluzione in tutti i settori?

Tutto verrà condizionato da “nuove abitudini e comportamenti” che tengano finalmente conto del tempo. Oggi servirà a minimizzare le dispersioni e prevenire rischi per la salute, domani sarà un modello di vita consolidato, con la consapevolezza che il modello precedente di fruizione dei servizi fosse ormai obsoleto. Ciò che è certo, è che ci saranno sconvolgimenti in tutti i settori. Pensiamo all’industria del travel, che dovrà rivedere profondamente le modalità di fruizione dei propri mezzi di trasporto e dei luoghi di transito. Il mondo della moda, che a causa del “salto - stagione” si sta interrogando sul ruolo delle stagioni stesse nella filiera e a quello dei negozi tradizionali. Pensiamo anche al layout dei punti vendita, al cambiamento di regole nella vendita assistita, all’impatto sui siti e-commerce, che hanno visto una crescita esponenziale di visitatori, spesso mal gestita, perché non reattiva e rispondente rispetto alle necessità espresse e ricercate dall’utente. Per non parlare del mondo food, che ha visto un picco di vendite sia online che offline, tanto da mettere a dura prova tecnologie e-commerce e procedure logistiche della spesa, sia per la gestione ordini che per le consegne.

Dunque?

Si aprono nuovi scenari che presentano anche grandi opportunità per le aziende: un consumatore che non trova a scaffale il prodotto che compra abitualmente, cercherà di sostituirlo con uno simile dando una chance ad una nuova marca. In questo contesto, queste aziende hanno la grande fortuna di poter acquisire nuovi clienti senza sforzi. È in questi termini che bisogna muoversi per tempo e cercare di conoscere e trattenere questi i nuovi clienti. Ad ogni modo, tutti i brand dovranno trovare anche nuovi luoghi per dialogare con i propri consumatori, per stargli vicino anche a distanza. Guiderà chi saprà costruire, mantenere e gestire dinamicamente una solida customer-base. Per le aziende è il momento di essere rilevanti nella vita dei consumatori senza essere invadenti, affinché domani si ricordino del prodotto/servizio e concretizzino un atto di acquisto o rinnovino la propria scelta. Non serviranno più cataloghi premi e schede a punti, servirà attenzione e vicinanza quotidiana. La loyalty dovrà diventare un’attitudine, una filosofia del brand, non più un modello di marketing. Ci sarà una “loyalty revolution” di pensiero e non solo tecnologica.

Come state dando supporto ai vostri clienti?

In due modi: offrendo loro soluzioni immediate per riattivare la relazione con i propri consumatori, in un momento di paralisi totale, e disegnando con loro i nuovi paradigmi di loyalty del futuro. Stiamo cercando di offrire attività plug&play che abbiano duplice valenza: non perdere opportunità nell’immediato, rafforzando la relazione con il consumatore, e raccogliere informazioni rispetto alle aspettative dal consumatore di domani, per comprendere ciò che farà quando riapriranno tutti i canali di acquisto. Stiamo accompagnando i nostri clienti in un processo di ridefinizione delle priorità nei processi di analisi della fedeltà, ponendo come fuoco di attenzione non “cosa” viene comprato ma “come” lo si compra.

E la tecnologia che ruolo svolge?

Parallelamente ci siamo mossi per mettere la nostra tecnologia al servizio di questo momento contingente. Abbiamo offerto ai comuni italiani attraverso l’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - la nostra piattaforma di loyalty currency, Myprize. Correntemente è utilizzata per facilitare la redenzione dei premi da parte dei consumatori all’interno delle attività promozionali e di loyalty. In questo contesto verrà utilizzata come tecnologia abilitante alla distribuzione dei buoni da assegnare alle famiglie in difficoltà. Stiamo offrendo ai retail uno strumento per la prenotazione e la gestione delle code nato in ambito sanitario, e oggi riconvertito a supporto del drive to store in sicurezza. Il suo utilizzo permette di facilitare l’accesso organizzato nei punti vendita. L’utente può facilmente registrarsi e prenotare la sua visita scegliendo: negozio, giorno e orario. Ottiene un ticket digitale da mostrare al suo ingresso. Questo strumento sarà molto utile per la ripartenza, quando sarà necessario mantenere il distanziamento sociale e normare i flussi di persone nei negozi per evitare assembramenti. Stiamo proponendo una piattaforma digitale, sulla scorta dell’esperienza fatta nel padiglione dell’Azerbaijan ad Expo2015 Milano, per poter vivere un’esperienza sportiva, un concerto o un evento in “diretta”, ma non attraverso il live- streaming che sarà ovviamente ad appannaggio delle major del diritto televisivo. Ciò che offriremo noi sarà poter fare esperienze immersive nel retroscena dell’evento, dialogare con ciò che circonda l’evento, raccogliere le opportunità che scatenerà l’evento. Una “event-room virtuale”, una cabina di regia personale e personalizzabile per gestire la relazione con l’evento nel dietro le quinte, senza dover essere fisicamente presenti e senza dover necessariamente acquistare un ticket per assistere allo spettacolo stesso. Stiamo anche lavorando ad un nuovo servizio insieme ad una importante società di consulenza, che vuole far leva su un sentimento mai attuale come oggi: il “senso civico”, ma è presto per parlarne…