Coronavirus, cala ancora il numero dei positivi. Bene i guariti

Si conferma il trend al ribasso per quanto riguarda il numero totale di positivi al Covid-19 in Italia. Da ormai quasi una settimana assistiamo alla diminuzione - lieve ma costante - del parametro. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.021 nuovi casi, che portano a un totale di 106.527 positivi, in diminuzione di 321 unità rispetto a ieri. Di questi, 2.173 sono in terapia intensiva, in calo di 94 unità; 22.068 sono ricoverati con sintomi, -803. Infine, 82.286 sono in isolamento domiciliare, il 77% del totale.

I guariti sono poco meno di 3.000, 2.922 per la precisione, per un totale di 60.498 persone che hanno sconfitto il Coronavirus. Purtroppo, rimane stabile il numero di decessi, 420 in 24 ore, per un totale di 25.969. Dall'inizio dell'epidemia ci sono stati 192.994 casi di Covid-19.