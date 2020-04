Anche Trump usa il bazooka: ha già sparato 2700 miliardi di dollari

321 miliardi di dollari per rifinanziare un fondo di sostegno per le piccole imprese, 60 miliardi per un altro programma di prestiti di emergenza; e inoltre 75 miliardi a sostegno degli ospedali e 25 miliardi per il potenziamento dei test sul coronavirus a livello nazionale, più varie ed eventuali. Si compone così il pacchetto da 484 miliardi di dollari che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è pronto a firmare dopo che, a seguito di un accordo trovato a inizio settimana tra la sua amministrazione e i leader del Congresso, è stato approvato dalla Camera dei rappresentanti. Sale così a 2.700 miliardi di dollari l’ammontare dei fondi approvati dal Congresso degli Stati Uniti per far fronte alla crisi.

Dal dipartimento del Lavoro arrivano intanto pessime notizie sull’occupazione: in sole cinque settimane 26 milioni di persone hanno perso il lavoro, 4,4 milioni negli ultimi sette giorni. Il governo federale ha stanziato 600 dollari per ciascuno dei nuovi disoccupati; ma a soffrire per la perdita dei posti di lavoro sono anche i singoli Stati. California, New York e Ohio stanno esaurendo i fondi fiduciari e, secondo il “New York Times”, presto la stessa sorte toccherà a Massachussetts, Texas e Kentucky. Solo a quel punto gli Stati potranno rivolgersi al governo federale per ottenere nuovi fondi da restituire nel giro di due anni.