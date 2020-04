Merkel parla di Europa solidale. Ma frena sulla condivisione del debito

A poche ore da uno dei vertici più importanti - e drammatici - dell'Europa unita, Angela Merkel ha parlato davanti al Bundestag. E lo ha fatto per cercare di spiegare quale sarà la strategia della Germania quando si tratterà di capire come e dove trovare i soldi da iniettare nell'economia reale. Le previsioni continuano a peggiorare: il pil del continente è previsto in calo del 7%, ma queste stime rischiano di essere ancora troppo ottimistiche.

Così la Cancelliera, che sa bene che senza l'Europa non potrebbe continuare ad avere una bilancia commerciale così straordinariamente favorevole e farebbe fatica a restare la prima manifattura dle continente, prova a mostrarsi agnello. «Gli eurobond - ha detto - potrebbero anche essere impiegati, ma necessiterebbero di anni per essere approvati dai parlamenti dei singoli Paesi». Tradotto: quand'anche si dovesse votare una risoluzione in questo senso, l'iter sarebbe talmente lungo e complesso che ci ritroveremmo con sistemi di condivisione del debito a pandemia finita e sconfitta.

Invece «il Mes, la Bei e il fondo Sure potrebbero iniziare a erogare crediti già dal 1° giugno». Insomma, il principio di "meglio un uovo oggi che una gallina domani" elevato all'ennesima potenza. Solo che questa volta, tra le belle parole sulla necessità di un'Europa più solidale, si nasconde la reale preoccupazione della Cancelliera: senza il continente unito, non ci sarebbe una Germania forte.

Perché il punto è tutto lì: quello che è stato ribadito nelle scorse settimane da Schroeder come da altri esponenti del mondo politico, e cioè che senza l'Europa la Germania sarebbe rimasta un cumulo di macerie dopo la guerra e, una volta riunificata, difficilmente sarebbe diventata la locomotiva del continente, è tanto ovvio quanto evidente. La Merkel sta giocando di fioretto: vuole mantenere unita l'Europa, vuole tenersi saldo il bastone del comando, non vuole far saltare il banco e, soprattutto, non vuole perdere il contatto con l'Italia che è uno dei partner privilegiati nella manifattura.

Un piano perfetto, dunque, in cui qualsiasi resistenza viene messa all'angolo. Ma come, si chiede, volete davvero rinunciare a una montagna di soldi certi per inseguire i coronabond che chissà se e quando verranno approvati? Conte ha capito che è ormai stato messo nel sacco e non può far altro che provare ad intestare ad altri la scelta di ricorrere agli strumenti già messi in campo dall'Europa. Che sono eccezionali come eccezionale è il momento storico che stiamo vivendo. Per la solidarietà, ripassare un'altra volta.