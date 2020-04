Imprenditori ai tempi del Coronavirus: come trasformare la paura in coraggio

Il disagio psicologico e sociale è in aumento a causa delle restrizioni e delle incertezze economiche. Ormai è trascorso quasi un mese e mezzo da quando gli italiani hanno iniziamento la “Quarantena” rinchiusi tra le pareti domestiche. I dati diffusi dal CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologici) restituiscono il volto di un paese sofferente: aumenta il malessere psichico e sociale. Sul podio dei sintomi: ansia, stress, seguiti da disturbi del sonno, irritabilità tristezza, depressione, problemi relazionali ed alimentari.

Uno dei pionieri degli studi sul trauma il Dr Bessel van der Kolk, spiega che nelle settimane di quarantena stiamo vivendo una condizione che lui definisce “pre-traumatica”. Viviamo da oltre 6 settimane in un clima di minaccia persistente, una condizione cioè che potrebbe preparare il terreno allo sviluppo di una traumatizzazione psicologica, poiché coinvolge diversi aspetti centrali per la nostra vita: la minaccia alla nostra incolumità e salute fisica, l’incertezza economica e la perdita del lavoro e delle opportunità professionali e il costo psicologico del vivere rinchiusi in casa e separati dagli altri.

Alcune condizioni al momento aggravano il senso di frustrazione collettiva, favorendo scoraggiamento, esasperazione, un clima di sfiducia tra le persone e nelle istituzioni. Che cosa ci sta indebolendo? L’immobilità forzata a cui siamo costretti, la perdita del senso del tempo nelle giornate sempre uguali a sé stesse, la cancellazione delle sicurezze, la perdita di senso e di scopo, la mancanza di un futuro certo e la “perdita” del mondo e delle abitudini che abbiamo sentito come nostro, fin da quando siamo nati. L’inganno è svelato. L’illusione è caduta sullo squarcio della nostra onnipotenza perduta. La dimensione di incertezza professionale sta creando forti segnali di tensione. Molte attività produttive e commerciali rischiano il collasso. Imprenditori, dirigenti e lavoratori impegnati in comparti e catene produttive, hanno dovuto chiudere le proprie attività, officine e stabilimenti. I sintomi sono destinati a peggiorare nel lungo periodo, se questa situazione di stagnazione asfittica dovesse perdurare.

In un clima, di paura, rabbia, frustrazione, aggressività e tensione quale il rischio principale? Se non impareremo a regolare le nostre emozioni, anche quelle negative, il rischio è quello di rimanere in balia di uno stato automatico e reattivo di un’ aggressività alienante che può portare anche al distacco dalla realtà.

Come si può contrastare un clima così negativo? Alcune riflessioni di seguito per affrontare la situazione attuale, nel modo più adattabile possibile per la mente.

1)Reagire all’immobilità. Ci hanno detto di restare in casa, non di stare fermi. Dobbiamo programmare ogni giornata, senza lasciare troppi spazi vuoti. Impegniamoci in attività, programmi, progettualità che restituiscano il senso del tempo, del momento in cui ne usciremo, dobbiamo continuare a lavorare sulla dimensione del futuro, per reagire all’inedia, alla noia allo scoraggiamento. La passività è una reazione emotiva normale, ma molto pericolosa per la mente se protratta troppo a lungo. Creiamo un clima pro-attivo. Condividiamo un calendario di attività. Pensiamo in maniera rapida anche a come potrebbe modificarsi la nostra attività per adattarsi alle mutate condizioni di contesto.

2)Restiamo connessi con noi stessi e con gli altri. Continuiamo a cercare il confronto con l’altro con tutti i mezzi digitali a disposizione. La Connessione visiva attraverso le videochiamate è un’arma potente: sappiamo che vedere il volto, incontrare lo sguardo, ascoltare il tono di voce sono stimoli fondamentali per il nostro cervello per tornare sintonizzati e connessi; in questa fase le videochiamate sono molto importanti per mantenere o ritrovare la sensazione di esistere, di essere visti da qualcuno. E’ doppiamente importante ora poter contare su uno “sguardo esterno”: avere qualcuno che ci parli, che ci aiuti ad identificare cosa succede dentro di noi, al nostro corpo, alle nostre emozioni o pensieri

3)Impariamo a vivere la prova che stiamo affrontando come un allenamento collettivo in cui ognuno possa imparare qualcosa sul piano dell’Io (accettare le nostre paure, le nostre resistenze, i nostri bisogni per divenire più consapevoli del nostro funzionamento interno). Dobbiamo imparare a convivere con il Tu (l’Altro che vive con noi in Quarantena, l’Altro che incontriamo per strada, al supermercato e che rispecchia le nostre stesse fragilità ed imparare la dimensione del Noi, ovvero convivere con la comunità, con le regole, con responsabilità. In preda alla paura, all’angoscia ed al terrore le persone tendono a salvaguardare solo il proprio mondo e questo atteggiamento egoistico porta inaridimento ed impoverimento affettivo. Il pontefice lo ha ricordato: “Nessuno si salva da solo” possiamo restare al sicuro solo se l’Altro non si ammala, e l’Altro può restare in salute se noi non costituiamo fattore di contagio a nostra volta. Questo presuppone un invito alla coesione, alla solidarietà, alla collaborazione, alla costruzione di una mente collettiva che faccia scudo alla paura.

4)Alleniamoci alla resilienza. La resilienza è la capacità di un materiale di assorbire un urto senza frantumarsi, di impattare contro un ostacolo senza andare a pezzi. Essere resilienti non è resistere a tutti i costi, ma sapersi piegare alle difficoltà, alle incertezze, al dolore quando necessario, saper attendere il momento migliore e infine rialzarsi.

Sono gli ingegneri ad insegnarci che in caso di terremoti, sono le costruzioni più “elastiche” a reggere meglio le scosse, le strutture rigide invece crollano. Ecco perché bisogna allenarsi ad essere “elastici e flessibili”. Tutti gli irrigidimenti, nascondono paure che si cristallizzano e confluiscono in chiusure, che generano blocchi e paralisi, quindi sintomi. La Resilienza guarda alle difficoltà come opportunità, come sfida, che mobilita le proprie risorse, anche quelle sconosciute.

5)Ritornare alla fiducia: La vera sfida da vincere sarà nel ritorno ad una normalità che non sarà mai più come “prima”, perché il prima non esiste già più, non tornerà mai più. Dovremo imparare a convivere con il “nemico” invisibile. La vera sfida sarà il ritorno alla fiducia. Un ritorno difficile, in quanto saremo combattuti internamente, divisi in balia di una dissonanza cognitiva: da una parte il bisogno e la voglia di sfiorare, abbracciare, stringere l’Altro, e dall’altra la paura che questo comporta: perché l’altro può essere portatore della malattia e contagiarci, oppure siamo noi stessi che possiamo rappresentare veicolo di contagio.

E’ il momento della solidarietà, della coesione tra le persone, tra le comunità e tra i paesi. E’ il momento del coraggio, della creatività, della sperimentazione. Ed in questo, l’Italia e gli Italiani popoli di inventori hanno saputo fare scuola nel mondo. La storia insegna. Sarà un momento di incertezza e di malessere diffuso. Nessuno va lasciato indietro da solo. La psicologia oggi è nella società. Il rapporto tra benessere soggettivo, clima sociale ed economia non è monodirezionale, ma bidirezionale- ricorda il presidente dell’Ordine Nazionale degli Psicologi David Lazzari- non è solo l’economia che garantisce un buon clima sociale e psicologico, è vero anche il contrario. Per affrontare l’incertezza che ci attende avremo necessità di affinare le politiche di sostegno psicosociale. I dati mondiali sul benessere psicosociale parlano chiaro: è più basso nei paesi più ricchi e questo è un dato che deve far riflettere. Dovremo rivedere le priorità delle cose essenziali.