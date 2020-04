Coronavirus, mai così basso il rapporto tra tamponi e nuovi contagi

L'appuntamento (divenuto bisettimanale e non più quotidiano) con il bollettino della Protezione Civile regala notizie positive e una drammatica. Partiamo da quest'ultima: i decessi rimangono elevatissimi, 464, per un totale di 25.549 dall'inizio dell'epidemia. Cala il numero di positivi nel nostro Paese: attualmente sono 106.848, in diminuzione di 851 rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.267, 117 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 22.871, in diminuzione di 934 unità, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 81.710. Da notare come il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi casi sia il più basso dall'inizio dell'epidemia, il 4%. I guariti fanno segnare un nuovo record con 3.033, per complessivi 57.576. Dal 20 febbraio a oggi sono complessivamente 189.973 le persone che hanno contratto il Covid-19.