Coronavirus, in Italia 106.848 positivi, 25.549 morti e 57.576 guariti

ROMA (ITALPRESS) - Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus in Italia a oggi e' 189.973, con un incremento rispetto a ieri di 2.646 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e' di 106.848, con un calo di 851 assistiti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile. Tra gli attualmente positivi 2.267 sono in cura presso le terapie intensive, cifra ancora in calo. Rispetto a ieri i deceduti sono 464 in piu' e portano il totale a 25.549. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 57.576, con un incremento di 3.033 persone rispetto a ieri. (ITALPRESS). sat/red 23-Apr-20 18:10