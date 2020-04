Zalando rivela quali sono gli acquisti più frequenti durante il lockdown

In questo periodo, in cui la vita quotidiana è cambiata drasticamente per tutti, i clienti di Zalando hanno adattato rapidamente le proprie abitudini di shopping alle necessità del momento. Con molti dei clienti che si sono trovati a dover lavorare o studiare da casa a causa del coronavirus, Zalando ha registrato un incremento della domanda per abiti comodi di loungewear. Rispetto all’anno precedente, gli acquisti per felpe e pantaloni della tuta di alcuni brand sono duplicate. Le scelte più frequenti sono le tute di Adidas, Nike, Tommy Jeans, Even e Odd.

Un prodotto fashion che è diventato inaspettatamente popolare è costituito dalle calze. Le vendite di calze sono raddoppiate da prima della crisi del coronavirus, non solo per quanto riguarda le scelte di base come le calze da sneaker di Nike e Adidas, ma anche per quanto riguarda le paia più colorate come quelle di Happy Socks. Il bestseller assoluto nel settore calzature sono le pantofole.

Passando sempre più tempo in casa, i clienti sembrano anche dedicare più attenzione alla propria routine di self-care. Gli ordini per prodotti relativi alla cura della pelle, delle unghie, dei capelli e di altri accessori di bellezza sono triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Detox e prodotti per il benessere, candele, maschere per il viso e saponi per le mani sono scelte particolarmente ricercate per creare una spa in casa.

Anche la domanda di abbigliamento per bambini e neonati continua a crescere costantemente con articoli come i body. Inoltre, Zalando sta assistendo ad un forte aumento delle vendite nella categoria sportiva rispetto allo scorso anno. L'abbigliamento e l'attrezzatura per la corsa ed il fitness più in generale mostrano un andamento particolarmente rilevante. Anche le vendite di abbigliamento da yoga sono aumentate nelle ultime settimane, raddoppiando le vendite rispetto a quelle dello scorso anno nello stesso periodo. Anche la percentuale di clienti esistenti che acquistano per la prima volta è raddoppiata rispetto all’anno precedente. Recentemente, è stata lanciata la prima campagna sportiva di Zalando prodotta interamente da remoto per ispirare i clienti a rimanere attivi a casa.