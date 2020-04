Mes...sarò sbagliato! Perché il fondo salvastati può essere utile

Per la prima volta il premier Conte ha fatto riferimento - con ampie aperture - alla possibilità di usare il Mes, il fondo salva stati che è diventato una sorta di spauracchio, di babau delle favole dei bambini. Ma alla vigilia del più importante consiglio d'Europa degli ultimi decenni, è necessario diradare la cortina fumogena di inesattezze e dogmatismi. Dunque, che cosa si sa finora? Che l'Europa sarebbe disposta a darci 36 miliardi, da usare per le spese sanitarie, e che non ci sarebbero grandi condizioni, almeno per il periodo dell'emergenza. Poi certo, in tempi più tranquilli e di pace, verrà chiesto al nostro Paese di rimettere a posto i conti, o almeno provarci. E questo non perché l'Europa matrigna vuole fregarci, ma solo perché avere il bilancio con un indebitamento più basso, con un taglio netto della famosa spesa improduttiva contro cui si sono schiantati tutti o con una migliore allocazione delle risorse consente di reggere l'urto di momenti drammatici con maggiore vigoria. La Germania vedrà crollare il pil e farà ricorso ampio al debito, ma si ritroverà in una situazione di gran lunga migliore della nostra e vendere bond le costerà decisamente meno, anche se magari non potrà più beneficiare dei famosi rendimenti negativi.

Il fatto che Giuseppe Conte apra definitivamente all'adozione del Mes è la dimostrazione plastica che il tempo degli slogan è finito e che o troviamo un modo per ricevere soldi, foss'anche in cambio di qualche garanzia di rigore in più, o rischiamo di inabissarci in una crisi economica che renderà quella del 2008-2009 e la seguente del 2011 una passeggiata di salute. Ma i grillini lo sanno? E la Lega che ha mistificato l'impensabile su questo tema non darà forse battaglia? Se perfino Giorgia Meloni, non proprio un ultrà del governo, sembra tornata su più miti consigli dopo la figuraccia dell'approvazione del Mes (che va intestata al governo di cui faceva parte e non all'esecutivo di Mario Monti), vuol dire che ci si sta convincendo tutti che questo strumento, immediato, può dare sollievo. E che in seguito, con più calma, si potrà pensare ad altre idee, dal recovery fund ai Coronabond.

Ma c'è chi ha già usato il Mes e può raccontare com'è andata? Sì, quattro Paesi: Portogallo, Spagna, Irlanda e Grecia. Ovvero i famigerati Pigs. Peccato che in molti volessero chiamarli Piigs, e la "i" mancante era rappresentata proprio dall'Italia, che riuscì a scampare l'avvento della Troika solo perché si consegnò a un governo (quello di Mario Monti) che dispose manovre veramente lacrime e sangue, dalla riforma delle pensioni - che era necessaria - alla reintroduzione delle tasse sulla prima casa fino al prelievo sui conti correnti. Insomma, non ci fu bisogno di Fmi, Ue e Bce solo perché il rigorismo (nostrano) imposto fu davvero notevole.

Comunque, vediamo i numeri. Nel 2011 il Portogallo ottenne 78 miliardi di aiuti in cambio di tagli profondi agli investimenti pubblici, privatizzazioni e così via. Per dire, ancora oggi il tasso netto di spesa nel settore pubblico è di -1,2%, ovvero inferiore di oltre un punto percentuale rispetto alle reali esigenze della Pa parametrate per evitare il deprezzamento dei beni pubblici. Non un successone, ma è anche vero che nel frattempo tutti i parametri si sono ridotti: l'indebitamento è sceso del 10%, il deficit/pil è allo 0,5% mentre quando si ricorse alla Troika era all'11. La disoccupazione è al 6,2%, mentre era oltre il 16 negli anni più bui. Il pil è passato da 199 miliardi del 2015 a 240 del 2018. Ovvio, tutti i dati sono riferiti al periodo ante-Covid. Ma il trend è chiaro. In Spagna la disoccupazione si è dimezzata (da 26% dell'aprile 2013 al 13% di febbraio 2020).

C'è poi l'incredibile caso dell'Irlanda, che ha dimezzato il debito dall'avvento della Troika, ma lo ha fatto anche perché è diventata un vero e proprio "paradiso" per tutte le società che volessero pagare meno tasse. Una crescita drogata che però è stata permessa dal continente.

Dunque: di quattro casi, tre hanno beneficiato dall'avvento della Troika. E la Grecia? La Grecia è una storia a parte perché, per organizzare le Olimpiadi del 2004 truccarono i conti e, una volta accortisi del disastro, continuarono imperterriti per mantenere alto il consenso. In pensione a 50 anni? Ad Atene si poteva. E il risultato è stato il più ampio esperimento di macelleria sociale mai verificatosi in tempo di pace. La pagarono i cittadini, perché le istituzioni non si autopunirono da sole. La Troika, dal canto suo, accortasi di essere stata lungamente imbrogliata, decise di usare il pugno di ferro, con i risultati che tutti conosciamo.

Ora, se il 23 aprile il consiglio d'Europa deciderà - come appare scontato - di non impiegare i coronabond (o eurobond) per l'ostinato diniego dei paesi del nord capitanat dalla Germania, li si potrà additare come poco empatici, insensibili, perfino egoisti. Il faro che è stato aperto sull'indebitamento privato dell'Olanda è un buon viatico per far capire che non ci si può più permettere di sentirsi più uguali degli altri (come avrebbe detto Orwell). Ma rimane l'amletico dubbio: meglio prendere i 36 miliardi dall'Europa e poi negoziare con calma delle condizioni - ma intanto il malloppo è stato intascato - o è meglio lanciarsi in una diatriba ideologica senza capo né coda che rischia soltanto di far perdere altro tempo, mentre i decreti non sono ancora operativi e le aziende boccheggiano? La risposta dovrebbe essere scontata. Dovrebbe.