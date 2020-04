Coronavirus, nuovo record di guariti. Calano i morti e i positivi

Cala, seppur di sole 10 unità, il numero delle persone attualmente positive nel nostro Paese. Si tratta del terzo giorno consecutivo di quellla che tutti sperano sia diventata una tendenza. Sono attualmente 107.699 gli italiani malati. Di questi, 2.384 sono in terapia intensiva, 87 in meno di ieri. Sono ricoverati con sintomi in 23.805 (-329 in 24 ore) mentre la stragrande maggioranza (81.510 persone) è in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono stati oltre 60.000 con un'incidenza dei positivi intorno al 5%, in lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Per quanto riguarda il numero di decessi, nelle ultime 24 ore sono morte 437 persone, per un totale di 25.085 italiani che hanno perso la battaglia con il virus. Da registrare però un nuovo record di guariti: 2.943 in 24 ore, per complessivi 54.543. Dal 20 febbraio sono 187.327 le persone che si sono ammalate.