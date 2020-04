Coronavirus, nuovo record di guariti. Scende il numero di contagiati

Scende, questa volta in modo più marcato, il numero di persone attualmente positive nel nostro Paese. Sono 107.709, 528 in meno di 24 ore prima. Di queste, 2471 sono in terapia intensiva (-102 rispetto a ieri), 24.134 ricoverate con sintomi, in diminuzione di 772 unità. Le altre 81.104 persone sono in isolamento domiciliare. La sensibile diminuzione del numero complessivo di positivi si deve al nuovo record di guariti: 2.729 in un solo giorno, per un totale di 51.600 persone che hanno sconfitto il Covid-19. Purtroppo però va segnalato un nuovo aumento del numero di morti: sono stati 534, per complessivi 24.648 decessi. Dal 20 febbraio sono 183.957 le persone che hanno contratto il Coronavirus.