Con il Covid saltano anche le certezze: crolla il petrolio, non (più) le borse

Se c'è un aspetto di questa epidemia - pardon, pandemia - che verrà ricordato a lungo è quello di aver sovvertito i fondamentali economici in tempo di pace. Perché per la prima volta da un secolo (102 anni, per la precisione) la popolazione è chiusa in casa ma ha strumenti di sostegno al reddito, non vive carestie dettate dalla carenza di derrate alimentari ma ha una pesante contrazione delle entrate familiari. Tutti fermi significa anche che la mobilità cambia faccia e, con essa, la necessità di petrolio.

Già, l'oro nero, che fino a qualche tempo fa sembrava il cardine delle economie occidentali, oggi viene scambiato per meno di una pinta di birra. Di più: il Wti, ovvero il West Texas Intermediate, anche noto come Texas Light Sweet, è un tipo di petrolio prodotto in Texas e utilizzato come benchmark nel prezzo del petrolio, sul mercato dei futures del Nymex. Si tratta di un prodotto di alta qualità che viene considerato come il modello a cui guarare. Ebbene, nei future di maggio (poi prontamente eliminati) si è arrivati a una valutazione negativa.

Cioè l'investitore viene pagato per accollarsi lo stoccaggio del petrolio. Che in questo momento è diventato ininfluente perché metà della popolazione mondiale è coinvolta da misure di lockdown. Dunque: il petrolio non serve a niente e tenerlo in magazzino è un costo che nessuno vuole sobbarcarsi. Vero, tutti stanno iniziando a parlare di "Fase due" (e qualcuno la sta anche attuando). Ripartiranno le imprese, le fabbriche. Ma, per esempio, i weekend fuori porta rimarranno un miraggio per qualche altro mese e la mobilità privata sarà giustificata solo per motivi di lavoro.

Dunque, a fronte dell'inusitato, con il Wti che atterra in area negativa perdendo il 37% in una seduta (anche se i future di giugno, quelli attualmente commerciabili, parlano di una valutazione intorno ai 20-25 dollari al barile), ci si attendono reazioni varie, giusto? Sbagliato! I paesi dell'Opec, che hanno siglato un accordo pigro per la riduzione della produzione, non sanno più che pesci pigliare e il gioco al massacro tra Usa, Russia e Arabia Saudita sembra ormai esploso tra le mani dei protagonisti.

Ma non si esulti rapidamente: se da un lato il Coronavirus ha di fatto posticipato (e chissà di quanto) una transizione energetica che stavamo faticosamente inseguendo - perché chi investirà ora nell'elettrico o nell'idrogeno quando molte aziende hanno azzerato utili e margini operativi a causa dello stop da Covid-19 -, nel nostro Paese non si assisterà a un crollo del costo del pieno di benzina. Perché tra accise e altri costi fissi (che pesano per oltre il 60% del totale), la riduzione sarà al massimo di 20 centesimi al litro, altro che carburante gratis...

Attenzione a un altro dettaglio: il prezzo dei future sul petrolio è meramente speculativo, nel senso che sono gli operatori finanziari a stabilire quanto valga, ma questo non significa che se un privato cittadino decidesse di andare ad acquistare un barile di petrolio gli verrebbe corrisposta una qualsivoglia somma. E questo la dice lunga sul fatto che il paradigma della finanza che tutto può sta forse iniziando a venire meno. Forse, perché comunque non è stata impedita definitivamente la possibilità di acquistare future, ma è stata posposta la loro attivazione.

Allo stesso tempo, ci si attenderebbe mercati che sprofondano, perdite per i titoli più legati ai comparti energetici in doppia cifra e drammi a non finire, à la 1929. E invece no. I listini ieri hanno chiuso in territorio positivo e oggi, quelli europei, perdono mediamente l'1%, con lo spread dei titoli di stato italiani che si mantengono ancora in un'ottica di sostenibilità. Insomma, sono tali e tante le variabili da tenere in considerazione in questo momento che si fatica a credere di potersi agganciare alla teoria economica tradizionale.

Che cosa succederà se l'Italia non accetterà il Mes ma i coronabond non diventeranno realtà? E se invece queste due evenienze dovessero entrambe realizzarsi? Ancora: venerdì è atteso il giudizio di S&P sul nostro Paese: se dovesse essere confermato l'attuale rating, vorrebbe dire che perfino le agenzie non ci capiscono più niente. Perché i fondamentali sono già pessimi ora e tracolleranno nei prossimi mesi, con un Pil che alla fine (scommessa personale, per quello che vale) rinculerà del 10-12%, con un debito che arriverà fino al 160% della ricchezza prodotta e un deficit almeno del 10%. Numeri da dittatura sudamericana che giustificherebbero la valutazione di "junk". Ma se così non fosse? Se le agenzie di rating decidessero che siamo tutti sulla stessa barca?

Ci troveremmo di fronte a un vero e proprio paradosso, difficile da decifrare. Ma d'altronde, chi si sarebbe aspettato di ritrovarsi chiuso in casa, a causa di una pandemia?