Coronavirus, per la prima volta cala il numero di positivi

Per la prima volta da quel maledetto 20 febbraio cala il numero di contagiati in Italia da Covid-19. Attualmente sono 108.237, 20 in meno rispetto alla precedente rilevazione. Di questi, 2.537 sono ricoverati in terapia intensiva (-62 in 24 ore), il numero più basso da un mese a questa parte. I ricoverati con sintomi, anch'essi in diminuzione di 127 unità, sono 24.906 mentre la maggior parte (80.758) è in isolamento domiciliare con nessun sintomo o di lieve entità, pari al 75% del totale.

Anche oggi sono molti i decessi: 454, un numero stabile che porta il complessivo a 24.114. Buone notizie sul fronte dei guariti: 1.822 persone hanno sconfitto il virus, per un totale di 48.877 italiani. Il 90% di essi è stato dimesso o dichiarato guarito nell'ultimo mese. Complessivamente, dall'inizio dell'epidemia, sono 181.228 le persone che hanno contratto il Coronavirus.