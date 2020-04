Il virus non è mai un buon consigliere. Fece scoppiare l'insorgenza tirolese, scatenata da quel padre Joachim Haspinger che incitava alla rivolta contro l'obbligo di vaccinazione contro il vaiolo (introdotta nel 1807): «Non spetta agli uomini immischiarsi in questa maniera con i piani di Dio», diceva. E i tirolesi erano convinti che tramite la diabolica vaccinazione venisse inoculato il protestantesimo. Oggi assistiamo invece alle prove tecniche di federalismo in spregio alla superstizione: nell'anno bisestile 2020, di venerdì 17, in piena pandemia, il presidente (pardòn: governatore) della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, d'accordo con il collega della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, in videoconferenza con i presidenti delle Regione e delle Provincie autonome e con il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, ha chiesto, d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano «la sospensione per due anni degli accordi finanziari previsti dall’Accordo di Milano del 2009 e dal Patto di Garanzia del 2014, attraverso i quali il Trentino partecipa al risanamento dei conti pubblici nazionali, con un contributo, ogni anno, di circa 430 milioni». Detta così, con quel “risanamento dei conti pubblici”, fa quasi pensare che Trento e Bolzano, alle disastrate casse italiane, facciano la carità. In realtà si tratta di contributi dovuti allo Stato per il minor gettito fiscale dovuto al trasferimento al territorio di competenze come, per esempio, l'istruzione. Un po' come il condomino col riscaldamento autonomo che deve comunque contribuire alle spese di mantenimento dell'impianto centralizzato: lo statuto sarà anche autonomo, ma il Paese è uno. O almeno dovrebbe esserlo. E se il condomino Bolzano è in proporzione il territorio più ricco d’Italia, con un Pil pro-capite di 47mila euro, chi se ne frega se 'articolo 53 del regolamento di condominio (la Costituzione) impone a tutti di concorrere alle spese in ragione della loro capacità contributiva. Tanto, già lo scorso anno il Consiglio provinciale di Bolzano aveva depennato per legge il nome Alto Adige per mantenere esclusivamente la nomenclatura tedesca di Südtirol.

D'altra parte, il virus non perdona e i suoi effetti si fanno sentire sulle casse del territorio: «In questa situazione - ha spiegato Fugatti in conferenza stampa - di fronte alla previsione di una netta contrazione del bilancio provinciale, pari a circa 390 milioni, non possiamo più continuare a garantire questo impegno, dovendo sostenere, con le tasse dei trentini, tutte le competenze che sono a nostro carico. Abbiamo inoltre chiesto al ministro la possibilità di fare maggior debito, in deroga alle norme nazionali. Il ministro ha preso atto delle richieste, dicendo che ci farà sapere entro 15 giorni. Siamo fiduciosi, anche perché da queste risposte dipenderà la nostra capacità di intervento a sostegno delle attività economiche in Trentino».

L'autonomia non è mai troppa: trattenere sul territorio i 9/10 delle tasse riscosse non basta. Così, dato che per quest'anno, per colpa del coronavirus che ha azzoppato l'attività turistica (e non solo quella) si prevedono meno entrate per 390 milioni, tanto vale trattenerne 860 da spendere con calma nel biennio. Arno Kompatscher ha voluto sottolineare che «come Provincia autonoma dobbiamo comunque finanziare i servizi essenziali a nostro carico, come la sanità, la scuola e le strade», e quindi il Südtirol ha chiesto la possibilità di istituire dei bond regionali per finanziare i programmi di rilancio e i trasferimenti ai Comuni.

Che fortuna, per il resto del condominio/Paese, che la Lombardia che versa allo Stato 54 miliardi di euro più di quelli che riceve sotto forma di servizi, o l'Emilia Romagna, che ne versa 19 in più, o il Veneto, che ne versa 15, non vogliano distaccarsi dall'impianto centralizzato: finirebbe che a pagare le spese rimarrebbero così in pochi da non poter più garantire neppure un livello minimo di servizi. Certo, l'assenza di Bolzano, col suo residuo fiscale di 1,1 miliardi (euro più, euro meno), non si sentirebbe granché. Figuriamoci quella di Trento, che invece sta sotto di 249 milioni. Ma è una questione di principio. È il paradosso del sovranismo: attacchiamo la Germania, che pensa solo al proprio orticello, e poi finiamo per voler fare esattamente come lei. Ognun per sé e Dio il virus per tutti.