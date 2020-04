Dice il governo – perché la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, renziana, fa parte del governo Conte 2 – che nelle campagne italiane mancano almeno 270 mila e forse 350 mila braccianti stagionali che, negli anni normali e dunque senza la situazione di blocco delle attività ordinarie, erano sostanzialmente individuati dalle microaziende agricole italiane in personale immigrato irregolare. E fa capire che senza una sanatoria che permetta a queste persone di essere ingaggiate come sempre, rischiamo una specie di carestia.

Difficile dubitare che la ministra abbia ragione, nella diagnosi e anche nella terapia che indica. Ma dobbiamo fermarci un attimo a ragionare su cosa questo suo allarme significa.

1) Significa che nonostante la clamorosa sanatoria della Bossi-Fini, e nonostante la faccia feroce dell’ex ministro Matteo Salvini, l’immigrazione clandestina in Italia è una piaga ingestita e insieme accettata dal sistema. Una vomitevole anomalia, che fa vergogna ai benpensanti dell’accoglienza, che tuonavano contro i blocchi navali del Capitano ma sonnecchiavano su questo scempio dei diritti umani e sindacali costituito dal lavoro nero dei neri; e fa vergogna anche al leader leghista e ai suoi che s’è limitato a chiudere i porti, quando gliel’hanno lasciato fare, ma non a intervenire sui problemi già in casa, di espulsione in parte e in parte di sanatoria non emergenziale come quella di cui oggi si deve ammettere la necessità.

2) E significa anche quanto sia stata ignobile, sbagliata e folle la scelta del reddito di cittadinanza imposta dai Cinquestelle. In un Paese che all’inizio della stagione dei grandi raccolti si riscopre a corte di 300 mila braccianti, ci sono oggi 943 mila nuclei familiari che percepiscono un reddito di cittadinanza (o la equivalente pensione), intascando senza far niente una media di 482 euro mensili a famiglia. Se almeno un terzo di questa gente si fosse vista offrire, o si vedesse offrire – pena la decadenza del diritto di percepire quel reddito – un lavoro a stipendio pieno da bracciante agricolo, avremmo risolto il problema della mancanza di braccianti e dato un senso a quello sperpero di denaro pubblico senza effetti economici sistemici positivi che è stato finora il reddito di cittadinanza.

Ma la verità è purtroppo chiaramente un’altra. Il reddito di cittadinanza è stato fortemente voluto da quel vilipendio alla bandiera vivente che è l’attuale ministro degli Esteri come misura-simbolo del programma con cui i Cinquestelle hanno orchestrato la più grande operazione di voto di scambio mai vista al Sud dopo le mitiche campagne elettorali democristiane degli Anni Cinquanta, quelle delle assunzioni di massa nelle aziende pubbliche improduttive e negli impianti finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

I sussidi analoghi che esistono da sempre nei paesi seri sono – altrettanto da sempre – condizionati all’accettazione di proposte di lavoro che i beneficiari ricevono dai centri per l’impiego, rifiutando le quali perdono il diritto al sussidio.

Nulla di tutto questo era stato predisposto in Italia, e Di Maio ha imbastito in fretta e furia la rappresentazione dei “navigator”, sul modello dello Stato del Mississippi, predicato in Italia – su convocazione dell’ex ministro del Lavoro e vicepresidente del Consiglio annunciatore trionfante della “sconfitta della povertà”! - dal professor Mimmo Parisi, recentemente al centro di una polemica forse pretestuosa perché causa virus è riparato appunto a casa sua, nel Mississippi…

In sostanza, e anche su questo fronte, stanno venendo al pettine inesorabilmente tutti i nodi creati in un quarto di secolo di malgoverno, sostanzialmente dal dopo-Tangentopoli in qua.

La prima parte epica dell’Ulivo, che – dopo la falsa partenza del Berlusconi 1 - ci ha agganciato all’euro nella prima fase dell’unificazione monetaria, lo ha fatto a un prezzo altissimo che ci ha un po’ raddrizzato sul piano dei conti pubblici ma a costo di tagli pesanti a molte voci di spesa del bilancio, e ci ha indotto a vendere o forse a svendere un enorme patrimonio di aziende pubbliche.

Il primo governo Berlusconi ha ereditato un bilancio statale decoroso (il debito era “solo” il 100% del Pil) e l’ha sostanzialmente deteriorato, boicottando per faide politiche le pur lucide iniziative dell’elemento migliore di quei governi, Giulio Tremonti, perso com’era il Cavaliere dietro misure di consenso e scambi di fucileria contro la classe giudiziaria (peraltro meritevole di ogni biasimo, ma non certo dal pulpito berlusconiano).

Il triste e inutile biennio dell’Ulivo-2 tanto incolore da non meritare commenti; l’infausto e indecoroso precipitare dell’ultimo governo Berlusconi dalle difficoltà della crisi finanziaria mondiale 2008-2009 all’impaccio della crisi del debito pubblico 2011-2012, che ha visto l’Italia a un passo dal commissariamento della Troika salvarsi non per merito del successivo, grigio governo Monti ma dell’opera di Mario Draghi in Bce; la fiammata promettente ma fatua del governo Renzi; e dopo la parentesi dignitosa ma imbelle del governo Gentiloni, l’avvento dell’attuale, ingestibile parlamento diviso in tre spicchi incompatibili e guidato da leader in consistenti.

Uscirne vivi da questo filotto di rovine politiche e in mezzo alla crisi del coronavirus sarà una prodezza italiana. Siamo ottimisti, e restiamoci. Ma è difficile dire perchè.