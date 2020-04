Sequestrata casa di cura a Reggio Calabria, altre 5 Rsa sospese

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - I carabinieri di Reggio Calabria, hanno eseguito ispezioni all' interno di Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A), Case di Risposo - Comunita' Alloggio e Case famiglia, sia nel centro cittadino che in Provincia. In particolare, i militari hanno sequestrato una Casa di Cura e denunciato il legale rappresentante per irregolarita' nell'assistenza degli anziani e alla mancanza dei titoli autorizzativi. Proposti provvedimenti di sospensione di altre 5 strutture sprovviste della documentazione e non censite dalle autorita' amministrative. Diffidate altre 13 attivita'. (ITALPRESS). pc/com 18-Apr-20 11:20