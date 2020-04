In Sicilia liquidita' a imprese fino a 100 mila euro

PALERRMO (ITALPRESS) - Interventi finanziari da parte della Regione siciliana, e in particolare dall'assessore all'Economia Gaetano Armao, per aiutare le imprese ad affrontare meglio l'emergenza economica provocata dall'epidemia di Covid-19. Adesso, in Sicilia le piccole e medie imprese danneggiate dal "lockdown" e che hanno urgente bisogno di liquidita' possono rivolgersi anche ai due consorzi fidi "106" della Sicilia vigilati dalla Banca d'Italia, cioe' Fidimed e Confeserfidi - che sono autorizzati alle erogazioni finanziarie dirette - per dotarsi di una provvista di circolante o di cassa fino ad un massimo di 100mila euro usufruendo di un notevole abbattimento del costo del denaro. L'Irfis-FinSicilia ha sottoscritto una convenzione anche con i confidi Fidimed e Confeserfidi grazie alla quale le imprese che ottengono un finanziamento hanno diritto ad un contributo regionale a fondo perduto, pari ad un minimo del 5% dell'importo (fino a 5mila euro) - che sale all'8% (fino a 8mila euro) se il preammortamento e' di almeno 12 mesi - , ad abbattimento dei tassi di interesse o del capitale da restituire. "L'Irfis e' impegnato accanto ai consorzi fidi siciliani per garantire liquidita' alle imprese dell'Isola in questo momento di forte difficolta' - spiega l'Istituto regionale - .La possibilita' di abbattere fino a 11mila euro il costo del finanziamento e' una misura unica in Italia". "La sottoscrizione della convenzione con l'Irfis - aggiunge Fabio Montesano, A.d. di Fidimed - rappresenta un riconoscimento fondamentale del nostro ruolo di confidi siciliani vigilati". "Abbiamo colto - conclude Bartolo Mililli, A.d. di Confeserfidi - l'opportunita' offertaci dal governo regionale, dall'assessore Armao e dall'Irfis di assistere al meglio le imprese, che grazie a questa convenzione hanno una prima risposta immediata alla loro esigenza di liquidita'". (ITALPRESS). pc/com 18-Apr-20 12:46