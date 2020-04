Si scrive “App Immuni”, si legge “idiozia”Contromossa: test a tutti ai seggi elettorali

Si chiamerà “Immuni”, si leggerà “Idiozia”. Almeno per un po’: cioè fin quando la App scelta dal governo per rendere identificabili e tracciabili nei movimenti i cittadini italiani potenzialmente malati di Coronavirus non potrà essere rapidamente riempita con i dati ricavati dai test. E siccome non è stata presa la benché minima decisione su quali test adottare, chi sottoporvi obbligatoriamente e quando e come procedere a quest’accertamento di massa, pensare all’App per l’autocertificazione è una colossale idiozia. È come comprare i tappeti per l’automobile senza avere l’automobile.

Però attenzione: c’è del metodo in quest’idiozia. Rientra nella strategia della mistificazione che il governo che abbiamo, il meno efficiente della pur ignominiosa storia della Repubblica, continua giorno per giorno a perpetrare. Attenzione: qui si cita il governo e non il commissario Arcuri non per proteggere quest’ultimo, che non ne ha bisogno, ma per sottolineare che probabilmente l’App prescelta, proprio in virtù del fatto che a sceglierla è stato (anche) Arcuri sarà sicuramente ottimale. Ma non è decisiva, anzi per ora non serve a niente. Quindi Arcuri ha seguito, ed eseguito, una direttiva governativa, ma l’App adesso non è quel che serviva.

Perché mistificazione, allora? Semplice. Una App non costa niente, e dire di averla scelta e di star iniziando a distribuirla può far pensare a qualche boccalone che il governo sappia come gestire la fase 2. Macché. Sapere quali e quanti italiani sono già stati contagiati dal Coronavirus anche senza averne mai percepito i sintomi perché iposintomatici o asintomatici è certamente utile – anche se non risolutivo – per controllare in futuro la pandemia. Chi, facendo il test, scoprisse di essere diventato immune al virus, potrebbe andare in giro serenamente, senza temere di contagiarsi né di contagiare.

Chi invece, col test, scoprisse di essere portatore sano, potrebbe prendere tutte le precauzioni per reagire subito ai primissimi sintomi della malattia. Già: ma per sapere tutte queste cose bisogna fare i tamponi o i test sierologici o entrambe le cose. E su questo terreno non solo manca – ed è deplorevole – una linea scientifica chiara (i virologi stanno ormai iniziando a dissentire tra loro quanto i politici, e c’è poco da stare allegri) ma mancano i soldi e l’organizzazione. Fare i test a campione significa fornire dati agli statistici, non significa proteggere la popolazione. Abbiamo i soldi per testare almeno 40 milioni di italiani (sempre che i bambini e gli ultrasettantenni restino a casa, che già sarebbe una bella scommessa)? Nossignore. E soprattutto non abbiamo l’ombra dell’organizzazione. Anzi no: quella l’avremmo e a basso costo. Se il governo non ci pensa è perché, per pensarci, occorre disporre di una testa.

Avete presente quella bella organizzazione che sfoggiamo alle elezioni? Quella delle sezioni elettorali? Ecco: sono 61 mila, in circa un terzo di istituti scolastici; per due giorni pigramente fanno sfilare circa 300-400 elettori ciascuna, presidiate dai soldati, che attualmente stanno in caserma a contare i peli della spazzola. Perché, dunque, non fare i test di massa con la stessa organizzazione, visto che i tamponi non comportano alcuna gestualità sanitaria (tutti sanno usare i cotton-fioc) e che anche i prelievi a goccia di sangue sono una manualità banale, alla portata di qualunque operatore socio-sanitario? Perché lo Stato è totalmente in mutande sul piano finanziario e organizzativo, e quel che funziona o non funziona nella sanità si deve o non si deve esclusivamente all’efficienza delle strutture locali. E la Protezione Civile, ai tempi di Zamberletti ed anche del pur divisivo Bertolaso, aveva ben altra tempra.

Dunque: non si sa quale test fare; non si sa a chi farlo; non si saprebbe bene come farli in fretta. In compenso abbiamo la App. In cui, per ora – come nell’altrettanto inutile App della Regione Lombardia, Allertalom - si può solo sperare che il cittadino ligio scriva da solo i suoi dati, come si sente, che temperatura ha. Dunque, che si autocertifichi la cosa meno “pacifica” e comprensibile che c’è per tutti noi, la propria salute: tra patofobi che credono di morire per uno starnuto, strafottenti che non si preoccupano neanche quando sputano sangue e gente che banalmente non sa usare bene lo smartphone o è scaramantica, i risultati di quest’autocertificazione sarebbero precisi come le previsioni economiche di Gualtieri: sottozero. È una fiera della stupidità che traveste di efficienza una sostanziale, deprimente impotenza.