Regolabarba Remington T-Series: un barbiere a domicilio

Dopo più di un mese in isolamento, gli italiani iniziano a fare i conti con una serie di "problemi" che difficilmente pensavano che sarebbero divenuti tali. Le signore che non possono recarsi dal parrucchiere devono ricorrere a piega, tagli e tinte fai da te. Gli uomini, anche quelli abituati a farsi fare barba e capelli dal barbiere, devono per forza arrangiarsi. I risultati non sempre sono edificanti, anche a causa della mancanza di strumenti adeguati. Ad esempio, nel caso della barba, servono rasoi affilati e utensili che permettano di "giocare" un minimo con il proprio stile.

È il caso di Remington, brand impegnato a livello mondiale nella creazione e commercializzazione di prodo; per la cura persona sia maschile che femminile, presenta una new entry. Il regolabarba T-Series Ultimate Precision. Caratterizzato da un design innovativo grazie ad una testina reversibile, taglia e rifinisce i peli del viso con la massima sicurezza ed una precisione e controllo come dal barbiere. Si presenta come un gioiello tecnologico nel suo astuccio. Pratico e lavabile al 100%, il rifinitore dispone anche di un indicatore LED che informa sulla ricarica e vanta fino a 60 minuti di autonomia.

Il design della lama a T permette di personalizzare il proprio stile con accuratezza, prestando particolare attenzione ai bordi, ai dettagli e alla chiusura della barba e dell’attaccatura dei capelli, per un look personale. La massima precisione di taglio è garantita proprio dal design reversibile della lama, che offre il controllo necessario per rifinire il collo, seguendone il contorno.