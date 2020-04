La Cina proibisce l’uso alimentare di animali selvatici, ma li esporta

Le autorità cinesi hanno stabilito – era ora - che gli animali selvatici sono diventati troppo pericolosi per il consumo della popolazione, così a metà febbraio è stato imposto un divieto di vendita e di consumo di diverse specie, a causa del loro potenziale rischio per la salute pubblica. Ma questa preoccupazione non è stata estesa ai mercati d'oltremare dall’economia interna debole.

A marzo i funzionari cinesi hanno iniziato ad offrire agevolazioni fiscali all'industria dei prodotti animali multimiliardari per l'esportazione di alcune delle creature oltreoceano. Sono stati aumentati gli abbuoni dell'imposta sul valore aggiunto su quasi 1.500 prodotti cinesi, compreso uno sconto del nove per cento sulle esportazioni di serpenti e tartarughe commestibili, carne di primate, muschio di castoro e zibetto e corna di rinoceronte.

Un'analisi del Congressional Research Service, che ha concluso che la mossa è stata concepita per sostenere le industrie cinesi che soffrono in un periodo di forte recessione globale e di una prolungata guerra commerciale con gli Stati Uniti. I nuovi incentivi fiscali sono legati a una vasta gamma di esportazioni dall'acciaio e dalle costruzioni ai prodotti agricoli. Tuttavia, la Cina è anche uno dei principali esportatori di medicinali e attrezzature mediche; i nuovi incentivi fiscali non fanno menzione di merci in scarsità di offerta durante la pandemia globale.

Il Vietnam è il maggiore importatore delle esportazioni cinesi di animali vivi - quasi tutti i rettili commestibili - seguito da Corea del Sud, Giappone, Hong Kong e Indonesia. Gli Stati Uniti sono stati i maggiori importatori di prodotti cinesi di origine animale utilizzati in campo farmaceutico, come lo zibetto e il castoro. Tuttavia, come alcuni rapporti cinesi suggeriscono, anche piccole quantità di esportazioni di animali potrebbero rappresentare un rischio per i mercati globali, qualora si dimostrasse che gli animali selvatici sono all'origine di pandemie.