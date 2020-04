Il virus per Putin, occasione d’oro di “disinformatia” anti-Usa

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto obiettivi incrollabili per tutta la sua futura vita politica: consolidare la sua autorità, eliminare i suoi nemici, screditare le nazioni occidentali, far rivivere l'ascendente russo. Il suo processo si è basato sulla diffusione della disinformazione, sia sulle elezioni, sia sulla scienza. Non è uno che spreca una buona crisi, Putin; e dunque ha giocato un ruolo principale nella diffusione di informazioni particolari sul coronavirus, incluso il fatto che sarebbe stato progettato come arma germinale dagli scienziati americani (che è poi l’opposto ma l’omologo di quel che Trump dice dei cinesi).

La risposta tardiva dell'amministrazione Trump all'epidemia ha rafforzato il piano di Putin: ritrarre i funzionari americani come se minimizzassero gli allarmi sanitari, ponendo così gravi minacce alla sicurezza pubblica globale. "Si tratta di seminare la mancanza di fiducia nelle istituzioni governative straniere", ha detto un'autorità sulla disinformazione del Cremlino.

In verità, gli agenti russi da tempo propalano che le epidemie virali - dalle epidemie di influenza all'Ebola al coronavirus - siano state seminate da scienziati americani.

La lunga campagna del Cremlino è stata condotta sia per mezzo di mezzi di comunicazione aperti, che troll segreti e blog oscuri. "L'accumularsi di queste operazioni per un lungo periodo di tempo avrà un grande impatto politico", ha detto un funzionario della disinformazione dell'ex blocco sovietico. Ma come ha osservato un esperto di sanità pubblica: "La differenza ora è la velocità con cui la disinformazione si diffonde”.