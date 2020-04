I guru di Yale spiegano (almeno loro) perché servono le mascherine

“Il motivo principale per indossare una maschera è quello di proteggere le persone che ti circondano”, scrive il sito della celebre università americana di Yale. “Abbiamo forti prove sia che 1) le maschere impediscono alle persone infette di trasmettere il virus, sia che 2) molta trasmissione è dovuta a persone asintomatiche che non sanno di essere malate. Anche se vi sentite perfettamente bene, potreste diffondere il virus. Se si indossa una maschera in pubblico e si è una di quelle persone asintomatiche, è meno probabile che si trasmetta il virus ad altri. Questo non è assolutamente un sostituto dell'allontanamento sociale, ma è utile in situazioni come andare al supermercato. Se indossate correttamente e pulite regolarmente, le maschere probabilmente aiutano anche a proteggervi in qualche modo dall'infezione. Consigliamo di indossare le maschere di stoffa perché c'è una carenza critica di maschere mediche. Per il momento (fino a quando non ci sarà più carenza), i respiratori N95 e le maschere chirurgiche dovrebbero essere donati agli ospedali in cui hanno uno straordinario valore.

Più in generale, il problema è che non ci sono abbastanza maschere mediche per andare in giro, anche se riservate agli operatori sanitari. La soluzione è quella di fare più maschere mediche. Il modo migliore per farlo è quello di premiare pesantemente i produttori quando producono e vendono le maschere. Questo può essere realizzato attraverso grandi sussidi per ogni maschera acquistata. Allo stesso tempo, il governo dovrebbe utilizzare la legge sulla produzione della difesa per produrre direttamente le maschere mediche in strutture che altrimenti non lo farebbero. Ma è importante premiare anche la produzione privata. Incentivare il settore privato a produrre maschere serve a tre scopi critici: 1) produrranno più maschere ora, 2) investiranno in un aumento della capacità di produzione di maschere, il che salverà molte vite man mano che la pandemia si diffonderà nel resto del mondo, e 3) se i produttori di maschere sanno che saranno pesantemente ricompensati, saranno incentivati a produrre una scorta di maschere per future pandemie. Il valore generato da ogni maschera supplementare significa che è quasi impossibile esagerare nel sovvenzionare la produzione di maschere mediche.

La nostra analisi combina dati provenienti da diverse fonti. I dati più convincenti e diretti per l'efficacia delle maschere nella prevenzione della trasmissione provengono da esperimenti di laboratorio effettuati da altri, dove si può vedere direttamente che le maschere riducono la quantità di virus che si trova nei respiri espirati. Questo è il motivo per cui le persone che risultano positive al virus sono sempre state istruite a indossare le maschere. Questi dati da soli non ci dicono quanto le maschere potrebbero rallentare la diffusione dell'epidemia.

Ci chiediamo anche se i paesi con norme preesistenti che le persone che indossano le maschere quando sono malate hanno tassi di crescita dei casi più lenti e di decessi Covid-19. L'idea è che in quei paesi, le persone hanno più probabilità di indossare le maschere se hanno solo sintomi minimi ma non sono ancora risultate positive. Troviamo che in quei paesi l'epidemia si diffonde più lentamente. Questa prova è solo suggestiva in quanto ci sono molte altre differenze tra i paesi oltre alle maschere. In Corea del Sud, ci sono stati più test. In Giappone, le strette di mano sono meno frequenti. Cerchiamo di controllare per alcune differenze politiche, ma non possiamo controllare tutto. Riteniamo che questo non sia un elemento di disposizione, ma un'ulteriore prova che suggerisce che le maschere aiutano a rallentare la diffusione del virus, il che, se abbinato a prove provenienti da altre fonti, fornisce un caso molto convincente.