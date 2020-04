Coronavirus, pochi nuovi contagi e record di guariti. Calano i ricoveri

Scendono - ed era ora - in maniera significativi i nuovi contagi: in un giorno sono stati 355, a fronte di 65.705 tamponi eseguiti, per un totale di 106.962 persone attualmente positive. Di queste, 2.812 sono in terapia intensiva, un numero che si riduce di 124 unità in 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 25.786, con un netto calo di 1.107 persone, il dato più basso dal 27 marzo. La stragrande maggioranza dei pazienti è in isolamento domiciliare: 78.364, il 73% del totale.

Rimane ancora alto il numero di morti: 575 rispetto a ieri, per complessivi 22.745 decessi dal 20 febbraio a oggi. Da segnalare il nuovo record di guariti: 2.563 in un giorno, per complessivi 42.727.Dall'inizio dell'epidemia in Italia si registrano 172.434 casi totali.