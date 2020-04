Automotive europeo in panne. In Italia crollo dell'85%, Fca brand più colpito

Non passa giorno senza che non si manifesti in modo sempre più drammatico la furia distruttrice della pandemia di Coronavirus. E non parliamo soltanto del prezzo incredibile di vite umane, ma anche dei cataclismi economici che si stanno progressivamente verificando. Così, dopo la produzione industriale a picco, dopo le previsioni sul pil che non si erano mai viste in tempo di pace, oggi arriva la gelata - ampiamente prevedibile - sull'industria dell'automobile. La fotografia arriva da Acea, l'associazione europea dei produttori, che nella nota mensile non ha usato mezzi termini: «Nel marzo 2020, il mercato delle autovetture nell'UE - si legge - ha registrato un drastico calo (-55,1%) delle immatricolazioni di nuovi veicoli a seguito dell'epidemia di COVID-19. Con le misure di contenimento / blocco in atto nella maggior parte dei mercati verso la metà del mese, la stragrande maggioranza delle concessionarie europee è stata chiusa nella seconda metà di marzo. Di conseguenza, la domanda in tutta la regione è diminuita di oltre la metà del mese scorso, scendendo da 1.264.569 unità registrate nel marzo 2019 a 567.308 unità».

In questo quadro non propriamente esaltante, la maglia nera va all'Italia, che ha iniziato il lockdown prima degli altri Paesi e che quindi ha pagato un prezzo ancora più salato. «Tutti i 27 mercati dell'UE - si legge ancora nella nota - si sono contratti a marzo, ma l'Italia ha subito il colpo maggiore, con immatricolazioni in calo dell'85,4% scese a 28.326 nuove auto (rispetto alle 194.302 unità di marzo 2019). Allo stesso modo, la domanda è crollata anche in Francia (-72,2%) e Spagna (-69,3%) il mese scorso. La Germania ha registrato un calo meno estremo rispetto agli altri mercati chiave, tuttavia le registrazioni sono diminuite del 37,7%».

Il brand che ha subito il colpo più forte è Fca, che ha comunicato di avere immatricolato 27.326 auto, il 74,4% in meno dello stesso mese del 2019. La quota è pari al 3,2%. Nel trimestre, il gruppo ha venduto 170.327 vetture, con un calo del 34,5% sull'analogo periodo dell'anno scorso e una quota è scesa dal 6,3% al 5,6%. «Nell'attuale contesto straordinariamente difficile - spiega la società - Fiat Chrysler Automobiles ha avviato alcune nuove iniziative che coinvolgono la rete dei concessionari, per aiutare i cittadini che, pur nell'emergenza sanitaria, stanno prendendo in considerazione la possibilità di acquistare un nuovo veicolo e desiderano mettersi in contatto con un consulente di vendita Fca. L'Italia è stato il primo mercato a lanciare questa modalità di contatto "remoto", il cui uso è in fase di allargamento ad altri Paesi grazie alla semplicità d'utilizzo della tecnologia. E' già operativo in Austria, Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svizzera e lo sta diventando in questi giorni in Grecia e Serbia».

Inutile dire che anche in questo caso la richiesta del comparto è di sostegno dei governi per traguardare un momento storicamente drammatico. Per quanto riguarda l'Italia, oggi il ministro Patuanelli ha iniziato ad annunciare la possibilità di riaperture per alcune industry - tra cui l'automotive - già dal 22 aprile prossimo. Ma la domanda rimane: se saremo tutti chiusi in casa, le macchine chi le compra?