Aifi, su K4G.it le video pillole degli operatori di private capital

Sono online su K4G, portale AIFI dedicato agli strumenti di finanza alternativa per le pmi, le prime video pillole nate con l’intento di spiegare il mondo del private capital. Ogni settimana, un operatore del settore darà informazioni utili e spiegherà come il private capital può essere uno strumento a supporto della crescita aziendale. I primi tre video gia online sono il messaggio del presidente AIFI, Innocenzo Cipolletta e due approfondimenti sul mondo del private equity a cura di Fabrizio Baroni, Founder - Managing Partner di B4 Investimenti, che spiega come creare una partnership di successo tra imprenditore e private equity e di Fabrizio Carretti, Partner e Co-head of Milan presso Permira, che parla della creazione di valore negli investimenti di private equity. Il portale è stato realizzato da Sequel.