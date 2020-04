L'Europa ci invita a conservare gli scontrini. Ce ne ricorderemo

Ennio Flaiano nel 1954 scriveva che "In Italia la situazione politica è grave ma non è seria". Oggi questo aforismo andrebbe scolpito sulla pietra davanti alle sedi dell'Ue. Una gestione così cervellotica della crisi, una palese mancanza di solidarietà europea nonostante le belle parole, la voglia di fare i primi della classe a ogni costo (ma se poi crolla la scuola, che classe rimane?) sono solo alcune degli atteggiamenti con cui ci siamo dovuti confrontare dal 20 febbraio in poi. Buon ultimo arriva il Fmi, che ci invita a fare debito per risolvere la crisi (tra soldi veri e garanzie arriveremo al 33-34% del pil, secondi solo alla Germania) ma a "conservare gli scontrini" perché quando poi sarà passato tutto dovremo ridurre lo stock e tornare a crescere. Il debito monstre (150-160% del pil) dovrà essere tagliato per rivedere la luce. Davvero? Il Giappone ha un indebitamento del 220% - e chissà a quanto arriverà dopo questa crisi - eppure nessuno si sogna di dire che è a rischio default. Perché? Perché può emettere moneta e perché i titoli sono prevalentemente detenuti internamente, certo. Ma non solo.

Proviamo per una volta a ribaltare la questione. L'Italia è indebitata? Eccome, lo era anche prima del Coronavirus e lo sarà a maggior ragione nei prossimi anni. Ma ha anche un basso indebitamento privato: per dire, nel nostro Paese è circa il 55% della ricchezza dei cittadini, contro il 220% degli olandesi (come fa notare Business Insider ieri). Bene: con tutto il rispetto quindi per i cittadini dei Paesi Bassi, sarà più sicuro l'indebitamento fatto usando come garanzia lo stato italiano o quello che ha come ipoteca una casa sui canali di Amsterdam? E dunque, se l'Italia fa più debito - ma, in proporzione, meno degli olandesi - sarà sicuramente giusto conservare gli scontrini, ma perché non guardare a casa degli altri?

Perché Deutsche Bank può riempirsi la pancia di derivati rischiando per almeno due volte il default - e quindi richiedendo il salvataggio del governo - senza che questo intacchi i parametri di Basilea, mentre i titoli di debito italiano vengono considerati alla stregua di carta straccia? Perché l'Olanda, sempre lei, può diventare una sorta di paradiso fiscale senza che nessuno muova il becco, ma ergersi a paladina del rigore e della disciplina di bilancio? Molti capitali italiani dormono sonni tranquilli all'ombra dei canali o in Lussemburgo, tanto che perfino Carlo Messina, non esattamente un pericoloso bolscevico, ha invitato a far tornare le ingenti fortune parcheggiate altrove nelle casse italiane. Sottotitolo: noi mettiamo a disposizione un bel po' di miliardi, ma se magari si imponesse agli imprenditori di riportare qualcosa qui da noi...

Questa mattina Ursula Von Der Leyen ha detto che sì, l'Europa deve chiedere scusa all'Italia, perché eravamo tutti impreparati al Coronavirus (ce n'eravamo accorti...) ma che è mancata la solidarietà. Spenderemo migliaia di miliardi e vivremo tutti felici e contenti, sembra dire la numero uno della Commissione. Beata lei che ne è così convinta. Mai si era assistito a un tentativo così deliberato di mettere a nudo le debolezze altrui, di dipingere gli italiani come quelli brutti, sporchi e spendaccioni, come nelle peggiori parodie.

Quello che Rutte e il suo governicchio - che strizza l'occhio ai sovranismi senza avere il coraggio di dirlo apertamente - sembra dimenticare è che se crolla l'Italia, seconda manifattura d'Europa e tra i principali "contribuenti" continentali, viene meno tutto quanto. E il goffo tentativo di indicare la luna e fissare il dito diventa sempre più difficile da rubricare alla voce "sono fatti così". Non temano i grandi del Nord: conserveremo gli scontrini del nostro debito e proveremo, alla rinfusa, a fare qualcosa di meglio. Con i nostri limiti e le nostre ridicolaggini. Ma un'Europa così, di preciso, a chi serve?