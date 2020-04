Coronavirus: oltre alla liquidità per le aziende scarseggia il tempo

L’impatto economico del coronavirus, la ripartenza delle industrie, il lavoro, la salute, il risparmio, gli investimenti, la Borsa. E ancora, come ne usciremo. Sono solo alcune delle domande che tutti noi ci facciamo in questo momento. Difficile rispondere in modo puntuale. Come sempre accade quando l’incertezza regna sovrana, è possibile però tracciare alcuni scenari che prendendo in esame i dati di cui disponiamo cercando di disegnare le tendenze future.

Prima considerazione. I dati di cui disponiamo ci dicono che prima dello tsunami che ci ha travolto, la liquidità degli italiani ferma sui conti correnti delle banche era pari a circa 1.500 miliardi di euro, remunerata sostanzialmente a tasso zero. Certo che non si tratta di liquidità tutta “improduttiva”, visto che una parte di essa è “vincolata” al servizio dei crediti a breve termine concessi dalle banche alle imprese. Mediamente stiamo parlando di circa la metà di questa, vale a dire 750 miliardi di euro. In altre parole, è quindi stimabile che circa 750 miliardi di euro siano pronti ad essere investiti. E questa massa di denaro è ancora sui conti correnti.

Seconda considerazione. La liquidità generata dalla vendita di asset finanziari da parte degli italiani verificatasi dalla fine di febbraio ad oggi è stimabile in ulteriori 50 miliardi (stiamo prudenti).

Terza considerazione. La norme messe in campo dall’Europa riteniamo che siano in grado di smuovere una liquidità pari a 1.000 miliardi di euro, di cui almeno 100 (anche qui siamo prudenti) dovrebbero arrivare nel nostro paese. Complessivamente siamo quindi a 900 miliardi di euro.

Quarta considerazione. Il tempo è una variabile strategica e una risorsa assai scarsa. Perché più ne passa per far fluire liquidità al sistema e più questo ne soffre. Occorre quindi distinguere tra interventi di breve periodo e di medio e lungo periodo.

Entriamo ora negli scenari e cerchiamo di delinearne i contorni. La fermata di tutte le principali industrie del paese di fatto per due mesi, comporterà con tutta probabilità una flessione del PIL italiano nel 2020 quantificabile tra il 6% e il 9% (la variazione dipende da quando le industrie riprenderanno a produrre a pieno regime). Una botta piuttosto pesante per la nostra economia, che già annaspava prima della pandemia. Come far arrivare quindi la liquidità alle imprese in modo che possano riprendere la produzione. Una parte, purtroppo minima, dei provvedimenti varati dal nostro Governo vanno nella direzione giusta. Quello che ci frega, ma lo sapevamo anche prima, è la fantasia tutta italica che ha partorito norme burocratiche fantasiose e boiardi di Stato che nemmeno la forte volontà politica di fare in fretta riesce a scalfire. Del resto l’avvezzo a delinquere del popolo italiano, inutile nasconderlo, è sicuramente maggiore di quello di altri popoli con i quali amiamo confrontarci (e ai quali a livello europeo chiediamo credito). Detto questo, occorre eliminare le norme burocratiche che impediscono di far arrivare la liquidità necessaria all’economia reale, quindi alle imprese. In che modo? Una parte delle limitazioni riguardano l’iper regolamentazione delle banche succedutasi all’indomani del 2008 (le varie Basilea, le norme contabili, tipo IFRS 9 etc). Due dati per capire la situazione. Nel 2008 ogni 100 euro di patrimonio ai fini di vigilanza, le banche potevano concederne 1.200 di credito, mentre oggi ne possono concedere 600. Ciò significa che le banche si sono viste ridurre una buona parte della loro funzione primaria, ovvero quella di essere la cinghia di trasmissione della politica monetaria, da una iper regolamentazione molto stringente. Negli USA per esempio le regole sono molto meno forti. Quindi, accanto all’allentamento delle norme relative ai vincoli di bilancio Europei (il 3% di deficit per intenderci) occorre che l’Europa deroghi per un certo periodo di tempo, anche alle norme stringenti sulla vigilanza bancaria. E vista la velocità con la quale si è derogato ai vincoli di bilancio, credo si possa fare abbastanza in fretta. Altrimenti, i soldi non arriveranno alle imprese.

Dal punto di vista italiano, poi, lo strumento normativo per facilitare la trasmissione della politica economia è il DPCM, come già fatto per altre norme. Si metta quindi al lavoro un task force (come se ne sono messe altre) che abbia come obiettivo immediato quello di semplificare tutte le norme che di fatto limitano la trasmissione degli impulsi di politica monetaria.

Obiettivo di medio e lungo periodo. La liquidità presente nel nostro paese è sicuramente ingente. Ma come smuoverla dai conti correnti che, a torto, si ritiene sicuro (ricordo che la seconda direttiva BRRD non è stata abolita, sto parlando del bail in). Ecco una proposta.

Lo stato Italiano – o ancora meglio la CDP - emette per un ammontare di circa 300 – 400 miliardi un BTP (meglio se CDP con la garanzia statale), con una cedola appetibile (diciamo 3 – 4%) con scadenza a trenta anni (o meglio irredimibile) destinati a confluire interamente in una società (una SpA) che ha come oggetto sociale quello di acquistare titoli azionari, ovvero partecipazioni sociali di società medio piccole (diciamo fino a 100 – 150 mln di fatturato) derivanti esclusivamente da aumenti di capitale delle stesse. La SpA veicolo sarà quotata in Borsa e potrà quindi anche raccogliere capitali dal mercato. Gli imprenditori che vedono entrare lo Stato nel proprio capitale possono ri-acquistare le proprie azioni allo stesso prezzo sottoscritto dalla SpA, maggiorato dal tasso di inflazione. Oppure, a fronte di auspicabili agevolazioni per l’accesso al mercato dei capitali, possono quotare la società in Borsa. Le agevolazioni per la quotazione in Borsa dovrebbero andare da un forte sgravio fiscale pari ai costi totali sostenuti per la quotazione stessa, alla detassazione dei compensi dei consiglieri e sindaci di società quotate, ad un bonus fiscale per “virtuosismo finanziario” legato anche alla crescita del titolo della società quotata.

Per rendere più appetibile i BTP, tanto per gli investitori italiani che esteri, lo stesso potrebbe avere attaccato anche un warrant (pure quotato) che consenta al possessore di diventare azionista della società a scadenze prefissate, con uno sconto pari al 10% rispetto al prezzo di Borsa medio degli ultimi 6 mesi d’esercizio. Questo consentirebbe di ridurre il debito dello Stato o della CDP (i BTP verrebbero convertiti in azioni).

Quali sono i vantaggi. Far arrivare liquidità alle aziende senza aumentare il loro debito. Anzi, con questo aumenta anche la possibilità per le imprese di chiedere debito, visto l’aumento dei mezzi propri conseguente all’aumento di capitale. Chiaro quindi che la “potenza di fuoco” delle imprese per fare investimenti e far ripartire il paese, aumenta notevolmente. Investimenti che entro breve si trasformerebbero in maggiore occupazione e maggiore gettito fiscale. La SpA veicolo, una volta quotata, opererebbe alla stregua di una holding di partecipazioni industriali. Le imprese acquistate della SpA veicolo potrebbero fallire? Probabilmente alcune di esse si. Ma ragionando in termini di massa e di tempo, è ragionevole pensare che nel medio e lungo periodo – che deve essere l’orizzonte temporale dell’investitore – il rendimento complessivo dell’investimento sarà decisamente maggiore della cedola del BTP.

Chi sottoscrive il BTP?. La cedola, unita al warrant, credo consenta a una gran parte di investitori istituzionali (per esempio i fondi pensione e le assicurazioni vita tanto in Italia che all’estero) di poter prevedere un rendimento elevato rispetto a quelli attuali.

Occorrerebbe, già che ci siamo, che lo strumento BTP cum warrant, sia seguito da un programma pluriennale di ottimizzazione della spesa pubblica (c.d. Spending Review), davvero incisiva (se non ora quando) e che vada a scardinare le rendite di posizione di tutte le caste degli apparati burocratici centrali e locali e da un programma di privatizzazioni protette da alcune regole di golden share e golden power cui fare ricorso in caso di emergenza. In altre parole, tutti gli investimenti devono avere come obiettivo ed essere indirizzati ad eliminare la palla al piede chiamata debito pubblico.

Già ma la Borsa. Le Borse solitamente anticipano, nel bene e nel male, i trend futuri. Significa che esattamente come in tutte le altre pandemie che ci hanno preceduto (ed è facile verificarlo) le Borsa hanno sempre recuperato e diverse volte superato, i massimi precedenti. Certo ci vuole tempo. Non è pensabile che questo avvenga nel giro di uno o due mesi. Le Borse sono si guidate dalla crescita economica, ma funzionano per cassa. Significa che per comprare e/o vendere occorre la liquidità. E come abbiamo visto, questa non manca e non mancherà per lungo tempo. Prevedibile quindi che queste si riprendano. Che non vuol dire precipitarsi a comprare titoli. Ma significa seguire le classiche regole che devono sempre guidare un investimento.

* responsabile della ricerca, Integrae Sim