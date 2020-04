Coronavirus, mai così pochi ricoveri in terapia intensiva da un mese

Mai così pochi ricoverati in terapia intensiva dallo scorso 21 marzo: sono 2.936 i malati attualmente in questi reparti degli ospedali italiani, in calo di 143 unità rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.189 nuovi positivi, a fronte di un elevato numero di tamponi (oltre 61.000). Complessivamente i malati sono 106.607, di cui 26.893 ricoverati con sintomi, pari al 25% del totale (-750 rispetto a ieri). Il 72% del totale, 76.778 in isolamento domiciliare.

Rimane elevato il numero dei morti: sono 525, per un totale di 22.170 dall'inizio dell'epidemia. Tornano a crescere i guariti: 2.072 in un giorno, per complessivi 40.164. Dal 20 febbraio a oggi sono 168.941 le persone che hanno contratto il Covid-19.