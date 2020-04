Coronavirus, la Fondazione Cariplo stanzia altri 9,5 milioni di euro

MILANO (ITALPRESS) - Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha deliberato lo stanziamento di altri 9,5 milioni di euro per affrontare le difficolta' generate dalla pandemia di Covid-19. Si tratta di risorse che verranno gestite in collaborazione con la rete delle 16 Fondazioni di Comunita'. "Con questa nuova azione di sostegno, Fondazione Cariplo rafforza e consolida il ruolo chiave delle Fondazioni di Comunita' per sviluppare una collaborazione efficace a livello locale. Non si tratta solo di investire risorse, il nostro obbiettivo e' ancora una volta mobilitare energie: per questo abbiamo deciso di liberare 9,5 milioni di euro che potranno essere utilizzati in modo piu' diretto dal territorio per far fronte all'emergenza, in sinergia con altri attori locali. Mentre stiamo elaborando la strategia e ripensando le priorita' per le prossime fasi, questa scelta mette al centro oggi la necessita' di interventi diffusi e capillari per agire in modo differenziato e puntuale, rispondere con la massima prontezza possibile, aggregare e valorizzare le risorse delle nostre comunita'", ha commentato il presidente della Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti. L'iniziativa si aggiunge a quelle gia' avviate a marzo: la prima e' stata l'attivazione di un Fondo speciale da 2 milioni di euro, che aveva l'obiettivo di mobilitare i territori e generare un effetto leva virtuoso. Quindi un Bando per la ricerca contro il Coronavirus da 7,5 milioni di euro, lanciato insieme alla Regione Lombardia e alla Fondazione Veronesi, a cui Fondazione Cariplo ha contribuito con 2 milioni di euro; l'arrivo di voli cargo dalla Cina con dotazioni sanitarie, a cui la Fondazione ha contribuito, e il sostegno agli enti no profit nel contrasto alla poverta' emergente. Dal punto di vista economico, l'impegno della Fondazione sul fronte dell'emergenza COVID-19 al momento ha raggiunto complessivamente i 15 milioni di euro; nel frattempo il fundraising delle Fondazioni di Comunita', ancora in corso, ha superato i 51 milioni di euro, mentre la liquidita' aggiuntiva immessa da Fondazione Cariplo sui territori, della Lombardia e delle Province di Novara e Verbano Cusio Ossola, tramite maggiori anticipazioni di pagamento, e' nell'ordine dei 20 milioni di euro. (ITALPRESS). abr/com 16-Apr-20 11:38