Rugani e Matuidi guariti dal coronavirus

TORINO (ITALPRESS) - Daniele Rugani e Blaise Matuidi non sono piu' affetti da coronavirus. Lo ha annunciato la Juventus in una nota, sottolineando che i due giocatori "hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono piu' sottoposti al regime di isolamento domiciliare". A questo punto resta in attesa il solo Paulo Dybala, l'altro giocatore bianconero risultato positivo. (ITALPRESS). glb/red 15-Apr-20 14:34