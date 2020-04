Real estate, Mcd lancia la app per controllare l'avanzamento dei lavori

Un mercato immobiliare che cambia e si rinnova a ritmi sostenuti e per il quale sarà sempre più imprescindibile un approccio integrato a 360°ed un’attenzione ai servizi per un cliente sempre più selettivo. Una innovativa risposta che, dopo due anni di sviluppo, saprà interpretare anche le nuove esigenze legate alla situazione di emergenza sanitaria in cui versa il paese.

Per Lorenzo Pascucci, Founder di Milano Contract District, per fronteggiare l’era post-Covid che inizia a delinearsi, è importante prendere atto dell’accelerazione ai cambiamenti subita da alcuni processi e prepararsi ad affrontarla con la solidità tipica di un grande gruppo. Come? “Sicuramente con un modello di business in grado di offrire un servizio finalizzato ad un acquisto di casa sicuro, esperienziale, personalizzabile e consegnato “chiavi in mano”. Meditando sul dopo-emergenza mi dà forza pensare che non dovremo stravolgere il nostro modello di approccio al cliente pensando all’esclusività che abbiamo da sempre voluto garantirgli ed alla quale, domani, si aggiungerà anche una giustificazione di maggior sicurezza sanitaria. La promessa distintiva di MCD di garantire l’esclusività di poter accedere ad uno showroom di oltre 1700 mq, chiuso al grande pubblico e visitabile solo attraverso appuntamenti privati e calendarizzati da un personal architect, già è allineata alle nuove modalità di vendere e comprare che caratterizzeranno le nostre esistenze dopo l’emergenza.

In realtà non ci eravamo fermati a rendere unica l’esperienza “fisica” ma stavamo già lavorando ad un progetto di amplificazione anche digitale. Partendo infatti dal nostro sistema gestionale ERP (sul quale abbiamo ampiamente investito negli ultimi 2 anni e che è stato totalmente sviluppato internamente) siamo ormai pronti per lanciare Home-J (che sta per home-journey), la versione digital in chiave CRM in grado di tradurre con un linguaggio B2C procedure e processi che uniscono la filiera delle costruzioni con quella dell’home design. Grazie ad un’organizzazione aziendale pensata ad-hoc, con Home-J siamo stati in grado di mettere “a sistema” tutti gli attori coinvolti nel processo di realizzazione di una nuova abitazione (impresa – cliente – fornitore). Partendo dalle scadenze e dalle fasi di avanzamento indicateci dall’impresa, retro-pianifichiamo l’agenda di incontri per le scelte di personalizzazione casa da parte degli acquirenti dando loro contemporaneamente un log-in per entrare in Home-J da remoto e gestire, tracciare, archiviare, aggiornarsi, informarsi sull’avanzamento del loro “viaggio” verso casa (da cui il nome dell’APP). Allo stesso tempo, attraverso Home-J i clienti potranno sempre contare su un sistema di archiviazione e recupero documentale di tutte le informazioni e scelte sulla propria abitazione fino al rogito e anche dopo, attivando la funzione di contatto ed assistenza post-vendita”, afferma Pascucci.

Cambiamenti profondi e radicali nell’ambito del Real Estate che Lorenzo Pascucci aveva già intercettato anni fa, quando, nel marzo del 2016, inaugurò a Milano uno spazio di 1700 mq dove hanno sede oggi gli headquarters di Milano Contract District, piattaforma che ha profondamente cambiato le dinamiche del settore

E che oggi continua ad innovare… Nasce così la APP di Milano Contract District Home-J, un sistema di interfacciamento digitale con cui i clienti (B2C) e i promotori (B2B) potranno monitorare da remoto tutti gli step di avanzamento del loro progetto abitativo, dall’archivio dei documenti alle timeline delle consegne fino all’assistenza post-vendita.

La nuova App sarà disponibile a partire dal mese di Maggio 2020.

Lato cliente finale, la APP permetterà di seguire passo dopo passo la definizione di tutti gli aspetti riguardanti la propria residenza, con la documentazione sempre disponibile online, l’archivio dei verbali sempre aggiornato, la timeline di attività di verifiche sul cantiere, per arrivare sino alle sezioni dedicate alle surveys di customer satisfaction ed alle richieste di assistenza post-rogito.

Home-J permette inoltre di interloquire in modo riservato con i consulenti dedicati del team di MCD, fissare e seguire una video-call in diretta con il progettista, seguire (sempre da remoto) grazie all’home tracker le fasi del fit-out costruttivo ed arredativo per avere contezza anche sulle attività di verifica, rilievo e controllo di assistenza al cantiere che proseguono per mesi dopo gli ultimi incontri in showroom.

Anche dal punto di vista B2B (promotori, broker, sviluppatori, investitori), la APP si rivela un utile strumento di lavoro perché permette di ricevere costantemente una chiara visibilità in tempo reale di tutte le attività ed il mantenimento delle tempistiche che Milano Contract District sta svolgendo con le decine o centinaia di acquirenti della residenza in costruzione.

Infine, sempre attraverso il sistema CRM Home-J, è previsto anche il rilascio di due survey: la prima al termine della fase di design management e la seconda dopo la consegna dell’immobile, per monitorare i risultati raggiunti e il grado di soddisfazione del cliente da condividere con il promotore e funzionali a garantire la massima trasparenza e tensione verso il miglioramento che è tipica di chi vuole crescere in un mercato complesso e articolato come quello dello sviluppo residenziale.

“Home-J”, conclude Pascucci “rappresenta uno strumento esclusivo e unico pensato per accompagnare i nostri clienti dal compromesso al rogito ed anche successivamente con i servizi di assistenza post-vendita legati all’interior design. Una soluzione tecnologica inedita frutto del lavoro di 2 anni, avviata quando ancora non si paventava una situazione come quella che stiamo vivendo oggi ma che di fatto ha precorso i tempi, grazie alla possibilità di gestire e visualizzare da remoto le attività tipiche della fase di personalizzazione della propria abitazione amplificando l’esperienza fisica garantita dal nostro show-room con servizi aggiuntivi rilasciati oggi digitalmente.”