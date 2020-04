Nel primo bimestre entrate tributarie e contributive in crescita

ROMA (ITALPRESS) - Nei primi due mesi dell'anno, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, le entrate tributarie e contributive mostrano nel complesso una crescita di 8.072 milioni (+7,3%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Le entrate tributarie evidenziano un aumento pari a +4.002 milioni (+5,9%) rispetto allo stesso periodo del 2019. Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva (3.617 milioni, +5,4%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In crescita il gettito relativo agli incassi da attivita' di accertamento e controllo (+224 milioni, +15,7%). Risultato positivo anche per il gettito delle entrate degli enti territoriali (+146 milioni, +3,7%). Le poste correttive - che nettizzano il bilancio dello Stato - risultano in diminuzione di 15 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019 (0,4%). Le imposte dirette risultano pari a 43.365 milioni (+3.322 milioni pari a +8,3%). Le imposte indirette ammontano a 27.215 milioni (+295 milioni, pari a +1,1%). Tra le imposte dirette, il gettito Irpef si e' attestato a 38.413 milioni (+1.104 milioni, +3,0%) per l'andamento delle ritenute (+1.069 milioni, +2,9%). Tra le imposte indirette, le entrate Iva ammontano a 15.922 milioni (+273 milioni, pari a +1,7%). Gli incassi contributivi sono risultati pari a 46.700 milioni, in aumento di 4.070 milioni (+9,5%) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. (ITALPRESS). ads/com 15-Apr-20 15:37