La ricetta della settimana/ Spaghetti ai tre pomodori

Per quattro persone:

320 gr spaghetti di grano duro timilia;

50gr cipolla;

1 spicchio aglio;

200gr pomodoro Pachino;

200gr pomodoro Datterino;

200gr pomodoro Kamarino;

Sale qb;

Basilico in foglie;

Olio evo

SALSA DI POMODORO

Lavare i pomodori delle tre varietà e farli sbollentare per circa 1 min. in acqua bollente. Scolare, far raffreddare e togliere la pelle. Porre in una pentola la cipolla intera pulita dalla buccia, lo spicchio di aglio in camicia leggermente schiacciato e far rosolare con un filo di olio evo. Aggiungere le foglie di basilico e i pomodori. Far cuocere a fiamma bassa per circa 40 min. Rimuovere dalla salsa ottenuta la cipolla, l’aglio e le foglie di basilico. Togliere dalla pentola un quarto dei pomodori, frullarli e aggiungerli al resto della salsa. Continuare a cuocere per 15 min, aggiustando di sale.

PREPARAZIONE DEL PIATTO:

Cuocere gli spaghetti in abbo ndante acqua salata per circa 6 min., mantenendo la pasta al dente. Scolare e unire gli spaghetti alla salsa di pomodoro, spadellando per qualche secondo. Impiattare e condire con un filo di olio evo a crudo e qualche fogliolin a di basilico.