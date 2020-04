Coronavirus, Fondoprofessioni in campo per i lavoratori in Cig

ROMA (ITALPRESS) - Fondoprofessioni, il fondo interprofessionale degli studi professionali e delle aziende collegate, ha esteso i propri finanziamenti per la formazione continua ai lavoratori coperti da integrazione salariale, cosi' come individuati dal Decreto Cura Italia e dalle successive disposizioni adottate in conseguenza dell'emergenza Covid-19. "Per dare un aiuto concreto agli Studi professionali e alle Aziende, in questa difficile congiuntura, finanzieremo, anche integralmente, percorsi formativi per i lavoratori coperti da integrazione salariale - afferma Paolo Andreani, vicepresidente di Fondoprofessioni -. Si tratta di una misura concreta, che punta al miglioramento dei livelli di professionalita' dei lavoratori, nella fase di ricorso alla cassa integrazione, con l'obiettivo di favorire la ripartenza dei rispettivi Studi/Aziende". L'accesso alla formazione finanziata da parte degli studi/aziende, anche nel caso di partecipazione dei lavoratori coperti da integrazione salariale, segue quanto previsto dai singoli Avvisi emanati dal Fondo interprofessionale, consultabili sul sito www.fondoprofessioni.it. "Finanziando percorsi a distanza, tenuto conto delle disposizioni di legge, e intercettando il bisogno di formazione dei tanti lavoratori ora in cassa integrazione, abbiamo dato continuita' all'aggiornamento nella fase dell'emergenza Covid-19 e introdotto nuove opportunita' di sviluppo", ha commentato Marco Natali, presidente del Fondo. (ITALPRESS). sat/com 15-Apr-20 11:33