Coronavirus, continua a diminuire la pressione sugli ospedali

Si mantiene su numeri contenuti la crescita dei contagiati da Coronavirus. In un giorno sono 1.127 le persone risultate positive, per un totale di 105.418 attualmente affette dal Covid-19. Di queste, 3.079 sono ricoverate in terapia intensiva, un numero in calo di 107 unità in 24 ore. Anche i ricoverati con sintomi scendono in maniera sensibile, attestandosi a 27.643 (-368). Le persone in isolamento domiciliare sono 74.696, il 71% del totale. In due settimane le persone in terapia intensiva sono scese di circa 1.000 unità.

Rimane purtroppo elevato il numero dei morti: 578 in un solo giorno, per un totale di 21.645 decessi dal 20 febbraio a oggi. Da notare come rallenti oggi la curva di guariti: "solo" 962 in più, per un totale di 38.092 dall'inizio della pandemia. Dal 20 febbraio a oggi complessivamente sono 165.155.