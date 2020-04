Asta benefica di Faraone a supporto della Comunità di Sant'Egidio

In questo momento di forte emergenza Covid-19 e con le drammatiche problematiche ad essa connesse, Faraone Casa d’Aste, in collaborazione con L’Orafo Italiano, ha sentito il dovere di dare un proprio concreto contributo alla Comunità di Sant’Egidio, attiva fin dall’inizio dell’epidemia in una serie di iniziative a favore delle fasce di popolazione più fragili ed esposte. Un’asta benefica di gioielli e orologi a tempo on line, il cui ricavato verrà interamente devoluto alla Comunità. Per partecipare basta registrarsi sul sito www.faraonecasadaste.it

Un totale di 70 Lotti, con valori al pubblico compresi tra i 100,00 e i 2000,00 euro, donati da aziende italiane tra le quali Buccellati, Damiani, Antonini e che saranno acquistabili dal 18 al 25 Aprile.

Ad ogni lotto verrà attribuita una base d’asta, il cui valore di partenza corrisponde al 70% del prezzo di listino, e i rilanci saranno visualizzati in tempo reale sul sito.

A conclusione dell’evento, l’intero ricavato verrà direttamente versato alla Comunità di Sant’Egidio.

Non appena le spedizioni saranno nuovamente possibili nella più totale sicurezza, le aziende provvederanno a proprie spese a inviare all’acquirente il gioiello, munito di certificato di garanzia.