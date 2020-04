Tommaso Paradiso, arriva il nuovo singolo "Ma lo vuoi capire?"

ROMA (ITALPRESS) - Da oggi e' disponibile in pre-save su Spotify il nuovo singolo di Tommaso Paradiso intitolato "Ma lo vuoi capire?" (Island Records), da venerdi' 17 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, scritto da Tommaso Paradiso e Dario Faini e prodotto da Dardust (Dario Faini), racconta quanto l'assenza della persona amata renda la vita senza senso. "Ma lo vuoi capire?" e' il terzo singolo della carriera solista di Tommaso Paradiso, dopo "I nostri anni" (8 milioni di stream totali) e "Non avere paura", brano apripista del nuovo progetto del cantautore. (ITALPRESS). mgg/com 14-Apr-20 20:19