Così l'Europa si mostra divisa anche nella lotta al Coronavirus

La notizia delle dimissioni di Mauro Ferrari - dopo appena tre mesi dal suo insediamento alla Presidenza dell’European Research Council -, resa nota da una lettera pubblicata dal Corriere della Sera dell'8 aprile - ha fatto l' effetto di un sasso lanciato con un elastico retrattile, ovvero di uno scoppio rapidamente silenziato, almeno a giudicare dalla rapidità con cui Bruno Vespa, durante la trasmissione televisiva Porta a Porta , ha trattato la notizia, intervistando in tardissima serata e in modo piuttosto sbrigativo il professor Ferrari. Vespa gli ha contestato il fatto di essersi dimesso dalla Presidenza del Council in modo niente affatto “lineare”, in quanto ha reso pubblica la sua decisione, in tempi successivi all' unanime sfiducia nei suoi confronti espressa da parte dei membri del Council.

Nessun dibattito, nessun confronto e nessuna possibilità di replica da parte del professore durante la trasmissione di Vespa; nessun ulteriore comunicato nel corso dei telegiornali della RAI. Eppure si tratta di una vicenda tanto più drammatica quanto più appare collegata alle strategie più incisive e cruciali nella lotta contro il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo ed in particolare l'Europa. La posta in gioco connessa alla proposta di Ferrari, peraltro mai discussa dal Council che si è limitato a rigettarla, era la mobilizzazione finalizzata, coordinata, sovra nazionale e trans disciplinare, dimensione efficacemente e indiscutibilmente europea, di una coorte di ricercatori di altissimo livello uniti in una task force senza precedenti.

Non voglio minimamente discutere le ragioni addotte dal Council per bloccare senza neppure esaminarla in modo approfondito e consapevole, la proposta di un tale coordinamento. Certo è che alcune delle motivazioni addotte, a mio modestissimo parere, appaiono alquanto pretestuose e non tengono affatto conto né dei presupposti contrattuali del ruolo assunto da Ferrari impegnato su vari fronti accademici e di imprenditorialità scientifica a carattere internazionale, né del fatto che dall’8 marzo il professore si trovava a Houston in sostanziale isolamento, pur continuando a lavorare come gli altri colleghi del Council, via internet.

Il punto che va discusso è che il conflitto irrevocabile tra Ferrari e il Council rivela drammaticamente che nonostante l' enorme dispiegamento di strumenti e di risorse finanziarie, la scienza in Europa non possiede una dimensione politica autonoma - una policy - in grado di rispondere alle sfide della storia e non solo alle prescrizioni statutarie, istituzionali e burocratiche dei suoi organismi. C’è una sorta di rispecchiamento rispetto a quello che sta avvenendo sul piano delle decisioni in campo finanziario ed economico in cui la difesa di regole stabilite e dei meccanismi atti a farle funzionare, copre con un velo terribilmente trasparente la difesa delle singole ragioni di stato .

Nel campo della scienza scontiamo anche in Europa e certo non solo In Italia dove il fenomeno è conosciuto, la mancata formazione di Epistemic communities che avrebbero portato alla crescita e alla piena affermazione delle politiche scientifiche come fattore costituzionale. Il concetto di epistemic communities, coniato dal sociologo americano Haas. indica la formazione di comunità di esperti in ambiti interstiziali tra varie discipline, tra settore pubblico e privato tra gestione e processi di decisione, tra la. sfera dell’etica e quella della politica, in grado di attuare processi adhocratici cioè finalizzati aduno scopo condiviso, orchestrando strategicamente diverse competenze senza che tali processi finiscano per cristallizzarsi in entità burocratiche, istituzionali o in oligarchie di potere.