Coronavirus, calano i contagi, 695. Continua la riduzione dei ricoveri

Significativa riduzione dei nuovi contagi da Coronavirus: sono stati "solo" 675 nelle ultime 24 ore. Il trend più importante, però, è quello della costante riduzione dei ricoveri in terapia intensiva che, dopo aver superato quota 4.000, sono progressivamente scesi nei giorni successivi. Oggi sono 3.186, in calo di 74 unità nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 28.011 mentre il 70% del totale, pari a 73.094 persone, è in isolamento domiciliare. Complessivamente sono 104.291 attualmente gli italiani positivi al Covid-19.

Rimane molto elevato il numero di morti: si tratta di 602 persone, in aumento rispetto a ieri, per un totale di 21.067 decessi dall'inizio della pandemia in Italia. Infine, si mantiene costante la conta dei guariti: sono 1.695 in un giorno, per complessivi 37.130. Complessivamente, dal 20 febbraio a oggi sono 162.488 le persone che hanno contratto il Coronavirus.