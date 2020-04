Bonus 600 euro e pensioni di reversibilità: il diavolo è nei dettagli

Per chi credeva che con le rassicurazioni - necessarie e meritevoli, per carità - del Mef sullo sblocco del bonus da 600 euro per professionisti e partite iva si sarebbe chiusa ogni querelle sul tema, è in arrivo una nuova doccia fredda. Una sorpresa non esattamente gradevole che mostra come in questo momento difficile la burocrazia e l'inconsistenza delle norme italiane stia mostrando il peggio delle nostre istituzioni. La questione è semplice: ha diritto a percepire il bonus da 600 euro chiunque non sia titolare di una pensione diretta. Facile, no? Nemmeno per sogno.

Se, infatti, è naturale che chi riceva un assegno in seguito al ritiro dall'attività lavorativa, abbia in qualche modo garantito il proprio reddito in un momento difficile, ci sono diverse fattispecie che meriterebbero di essere spiegate un po' meglio. Prima di tutto: chi riceve una pensione di reversibilità ha diritto o no ai 600 euro? Se un titolare di partita iva, che ha avuto la sventura di perdere il coniuge ancora in età da lavoro, improvvisamente è soggetto a una pesante riduzione - per non dire cancellazione - dei propri introiti, in che situazione si trova? Potrà contare sui 600 euro o no?

Il bello è che una risposta non c'è. Nonostante un'interrogazione depositata al Senato lo scorso 25 marzo, nessuno si è premurato di dare una risposta certa. Per chi riceve una reversibilità ridotta, magari da 500 o 600 euro al mese, è naturale che lo stop alle attività produttive si tramuti in una condizione di semi-povertà, ancorché transitoria. E dunque dovrebbe ricevere l'assegno integrativo. O no?

Maggiore uniformità di giudizio - e ci mancherebbe altro - per chi, lavoratore disabile, riceva una pensione per la propria condizione. In questo caso, i 600 euro sono confermati. Per il resto, la distinzione tra pensione diretta e indiretta, tra chi deve o meno ricevere i soldi non è stata sciolta. Alla faccia della tempestività.