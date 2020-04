Coronavirus, Fontana: "Curva contagi rallenta ma molto lentamente"

MILANO (ITALPRESS) - "Il virus e' stato cosi' violento in Lombardia perche' probabilmente circolava da tempo nel nostro territorio. Noi abbiamo seguito tutti i protocolli e abbiamo fatto ricorso all'ospedalizzazione altrimenti la gente non sarebbe riuscita a sopravvivere". Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana a Centocitta', su Rai Radio 1. Poi sulla fase 2, Fontana ha aggiunto: "aspetteremo quello che ci dicono i nostri esperti, i virologi e gli epidemiologi per capire l'andamento di questa curva che sta rallentando ma rallentando molto molto adagio. Ero convinto che rallentasse piu' velocemente, mi auguro che sia una questione di giorni. Mi auguro - ha evidenziato il Governatore - che presto si vedano ancora di piu' gli effetti benefici di questa chiusura perche' probabilmente stiamo ancora vedendo le cose del periodo in cui invece eravamo semichiusi". (ITALPRESS). abr/red 13-Apr-20 13:09