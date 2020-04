Il Covid ha aggredito il cinema: è il più grande distruttore contemporaneo

Martha De Laurentiis, produttrice cinematografica statunitense. Moglie del grande produttore cinematografico Dino De Lauretiis, Nella sua carriera ha prodotto oltre 20 film, tra cui Hannibal, Red Dragon, Hannibal Lecter - Le origini del male e la serie televisiva Hannibal. Vive e lavora a Los Angeles. Chi meglio di lei può fare una fotografia di Hollywood e dell’industria cinematografica internazionale stravolta dalla pandemia del coronavirus?

In che modo l'industria cinematografica sta vivendo questa grave emergenza sanitaria?

Rispetto alle tragedie umane dei malati e all'eroismo degli operatori sanitari che si occupano di loro, le preoccupazioni degli affari dell'intrattenimento sembrano meschine. Tuttavia, poiché la pandemia soffoca l'economia mondiale, anche l'industria dell'intrattenimento è stata praticamente congelata. È difficile immaginare il business di andare al cinema per vedere i film che rimbalzano davvero fino a quando non è in atto un vaccino ampiamente distribuito, che ci viene detto che probabilmente ci vorranno almeno diciotto mesi. Il lotto degli Universal Studios, dove mi trovo, è effettivamente chiuso. Infatti, ogni film, programma televisivo ed evento dal vivo è stato influenzato dallo scoppio; tutta la produzione significativa è stata messa in pausa, i film tent-pole di grandi dimensioni in studio sono stati ritirati dal programma, i festival cinematografici e le conferenze TV sono stati cancellati. In un mondo in cui tutti cercano la nuova idea, la nuova tecnologia che cambia le cose, il Coronavirus ha inaspettatamente dimostrato di essere il più grande distruttore dell'era moderna.

Dal punto di vista del lavoro, che impatto state verificando?

Tutti sono tornati a casa per ripararsi sul posto, ma finora il costo umano è stato distribuito in modo non uniforme. La produzione cinematografica e televisiva e gli operatori dell'equipaggio tendono ad essere liberi professionisti, quindi quando il lavoro si interrompe, le buste paga si fermano immediatamente. Le grandi compagnie di intrattenimento hanno principalmente cercato di mantenere i loro dipendenti diretti a lavorare da casa, ma i ricavi sono crollati e ora che siamo in quarantena da più di tre settimane, alcune agenzie di talenti e studi annunciano riduzioni salariali, finora di solito iniziano con il più pagato, così come alcuni licenziamenti. Piccole aziende indipendenti come la mia hanno avuto decisioni difficili da prendere, a seconda del loro flusso di cassa.

Lei ha avuto riduzioni dei flussi di lavoro?

Per me, finora, c'è ancora molto lavoro da fare. La tecnologia ha reso la produzione più snella di prima. È possibile girare un'ora di televisione di bell'aspetto con una troupe molto più piccola rispetto a quando ho iniziato negli anni '70 e '80, quindi ho operato supponendo che quando le quarantene si rilassassero, alcune produzioni cinematografiche e televisive riprendessero con precauzioni speciali e ragionevole sicurezza. Quel prossimo round di film e televisione deve essere scritto per primo, quindi ho fatto andare avanti la mia compagnia e, in effetti, il lato dello sviluppo di ciò che facciamo è rimasto davvero impegnato. Mi sento davvero fortunato a continuare a essere in grado di svolgere il lavoro che trovo soddisfacente durante questa crisi, anche se l'incertezza finanziaria che ci attende può causare insonnia al mattino presto. Per tornare ai costi umani, è stato incoraggiante vedere la crisi far emergere il lato generoso di Hollywood. La comunità creativa e le varie corporazioni di talenti hanno immediatamente creato una serie di importanti organizzazioni benefiche per aiutare i loro lavoratori, clienti e famiglie attraverso questo momento senza precedenti. In un'azienda che può sembrare strutturata per aiutare i più ricchi a diventare più ricchi, sembra che la maggior parte dei datori di lavoro stiano cercando di fare la cosa giusta, anche quando si bilanciano alternative impossibili. Tuttavia, la semplice portata economica di questo significa che i governi devono sostenere il peso degli interventi. Ogni imprenditore ha capito che anche se il mondo si ferma, l'affitto, l'assicurazione e la maggior parte dei costi fissi continuano ad accumularsi. Posso solo sperare che le società di distribuzione e i vari sforzi di salvataggio del governo degli Stati Uniti stiano lavorando con prudenza per garantire che avremo cinema tra diciotto mesi.

Il mondo del cinema è stato spesso un precursore e un anticipatore degli eventi che abbiamo vissuto, questa volta soffre di una sceneggiatura scritta da una sceneggiatrice unica come madre natura, come immagini il mondo del cinema da ora in poi?

Penso che ci siano due risposte qui: il mondo del cinema, il modo in cui guardiamo i film, sta cambiando strutturalmente sotto i nostri piedi, con una velocità quasi inconcepibile. Inoltre, devo immaginare che la straziante esperienza comunitaria di questa pandemia cambierà drasticamente il tipo di arte e intrattenimento che il pubblico vuole consumare quando sarà finita. Negli ultimi dieci anni, l'attività del film si è lentamente spostata dall'attenzione a una vasta gamma di generi e budget generando diversi livelli di successi (si spera!) Al botteghino, verso un modello teatrale in studio di film di supereroi e titoli presoldati e un modello di abbonamento e streaming per film di budget e art house. Con le quarantene, che hanno accelerato tettonicamente durante la notte. Quando i teatri si sono chiusi, tutta l'attenzione è rivolta agli streamer; nell'ultimo mese, non riesco a pensare a un film che ha fatto parte della conversazione culturale come è stato The Tiger King.

Come sta funzionando la fruizione dei contenuti cinematografici?

Le persone sono a casa e guardano molto divertimento; i teatri sono chiusi. È significativo che negli ultimi anni gli studi e le compagnie teatrali abbiano combattuto amaramente per il periodo tra il momento in cui è possibile vedere un film in un teatro e quando è possibile noleggiarlo o acquistarlo online. Pochi giorni prima della quarantena, alcuni studi hanno deciso di vendere improvvisamente online le loro nuove uscite. Inoltre, alcune produzioni piuttosto costose che cercavano il posto giusto nel programma di rilascio teatrale sono state riproposte come pubblicazioni di eventi online per promuovere consapevolezza e abbonamenti per le loro compagnie di streaming affiliate. I cinema riapriranno, ma non vedo come il genio della finestra teatrale hard-line ritorni mai completamente alla bottiglia. Credo fermamente nell'esperienza cinematografica, e sto procedendo nella speranza che rinascerà. Da ragazza in una piccola città dell'Ohio, guardare film trasportati in un auditorium buio è ciò che mi ha fatto venire voglia di trasferirmi a New York e di cimentarmi nel mondo del cinema. Stare a casa per così tanto tempo, interagendo solo con le nostre famiglie di persona, devo credere che questo stia accumulando un'enorme domanda repressa per vedere film sul grande schermo, in una stanza buia piena di estranei e che ci sia il potenziale per un rinascimento cinematografico teatrale quando le persone non hanno più così urgentemente paura del pericolo virale della folla.

Cosa vorranno vedere le persone quando finirà?

I creatori ci hanno dato avvertimenti sul nostro momento attuale, dall'epopea apocalittica di Stephen King THE STAND, al film OUTBREAK del 1995 di Wolfgang Peterson, al thriller CONTAGION del 2011 di Stephen Soderburgh, scrittori e registi hanno visto il pericolo esistenziale per il nostro mondo moderno e hanno trovato emozioni cinematografiche. Molti spettatori stanno rivisitando quelli di oggi, ma la mia ipotesi è che una volta che possiamo vedere l'altro lato di questo, il pubblico non sarà così desideroso di guardare film sulla fine del mondo tanto quanto saranno storie sulla speranza, sul meglio dell'umanità e sulle cose che li fanno ridere. Quando mio marito Dino, sopravvissuto alla seconda guerra mondiale, decise di realizzare il suo primo film, fu un musical, L’Amore Canto. Scommetteva tutto ciò che aveva più di ogni altra cosa, la gente mancava l'esperienza comunitaria della commedia musicale, del canto, della gioia e delle risate. Solo pochi anni dopo, avrebbe continuato a realizzare alcuni dei film neorealisti più iconici e incisivi, ma il momento della ricostruzione era quello di tirare le corde del cuore e far sorridere il pubblico.

Hai un suggerimento per l'industria cinematografica italiana?

Ho ereditato da Dino l'interesse e il focus sul cinema internazionale. Anche prima del virus, ho sentito un profondo pessimismo da parte di amici e colleghi in tutta Europa sul futuro del film. Le ragioni sono praticamente le stesse che costringono al cambiamento negli Stati Uniti: l'ascesa dell'home entertainment, la difficoltà di attirare i giovani che erano i più affidabili spettatori quando sono occupati con i videogiochi e la sfida di ottenere consapevolezza e massa critica per un nuovo film nella nostra affollata economia dell'attenzione. Certamente non posso rivendicare alcuna visione speciale del futuro, ma esorto tutti a credere. Quando il cinema italiano fiorì negli anni '50, fu dopo un terribile punto basso. Nonostante tutta la distruzione, la povertà e la sofferenza, l'Italia ha mostrato al mondo i loro cuori e il loro carattere. Il film italiano ha catturato la resilienza del popolo italiano, il suo senso dello stile e la poesia, i suoi valori umani di famiglia, fede e qualità della vita rispetto al semplice mondo degli affari e dell'industria. Tutti volevano diventare italiani, visitare, amare e vivere all'italiana. L'Italia è stata flagellata da questa pandemia più di ogni altra nazione finora. La tragedia è incomprensibile. Racconta le tue storie di vita e di amore, immortala lo spirito dei caduti nei film che mostrano la nostra umanità, ottimismo e il valore delle nostre fragili esistenze. Emergeremo in un mondo diverso, ma uno ancora alle prese con grandi sfide. Il mondo avrà bisogno di queste storie. Spero sinceramente che tra un anno e mezzo, torneremo in teatri affollati, ridendo e piangendo insieme, ma non importa quale sia, ci sarà un pubblico per questi film.