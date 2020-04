Coronavirus, crescono i nuovi casi ma anche i guariti. 619 i decessi

Una giornata meno positiva rispetto alle altre, con un incremento di nuovi casi registrati di Coronavirus: si tratta di 1.996, per un totale di 100.269 persone attualmente positive. Di queste, 3.381 sono in terapia intensiva, con una diminuzione di 116 unità nelle ultime 24 ore. 28.144 sono ricoverate con sintomi (-98) e il 69% del totale, 68.774, sono in isolamento domiciliare. Cresce anche il numero di tamponi, che sono stati 56.609 nella giornata di ieri per complessivi 963.473.

Il numero dei morti torna a salire e si colloca a 619, per un totale di 19.468 dall'inizio dell'epidemia. Crescono i guariti, 2.079 in un solo giorno, per un totale di 32.534. Da lunedì 6 aprile sono stati registrati 10.719 dimessi e guariti, un terzo del totale. I casi totali sono 152.271 dal 20 febbraio a oggi.