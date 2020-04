Vittorio Colao a capo della task force per la ricostruzione

Sembra dato per fatto l'accordo tra il Governo e Vittorio Colao come responsabile della ricostruzione italiana. L'esecutivo, infatti, sta iniziando a programmare la famosa Fase due che non riguarderà soltanto il ritorno a una vita un po' più normale, ma soprattutto la dolorosissima conta dei danni che toccherà compiere. Le stime sulla caduta del Pil vanno da un -4,5% di Deloitte fino a un -19% di un'agenzia tedesca. Nessuno ha chiaro che cosa succederà una volta che il Coronavirus avrà anche solo ridotto la sua morsa feroce.

Ma serviva qualcuno che guidasse la ricostruzione e questo qualcuno, dopo aver avuto le sembianze di Mario Draghi, dovrebbe essere Vittorio Colao. Il manager, che ha lasciato Vodafone di cui è stato amministratore delegato per un decennio ha guidato in passato anche Rcs. La domanda però è la seguente: perché affidarsi a un manager, ancorché capace, per ripartire? Perché ancora una volta la politica e le istituzioni hanno abdicato al ruolo precipuo per abbracciare un nuovo Messia?

Lo facemmo già nel 2011, quando decidemmo di dare l'incarico di premier a Mario Monti, che però almeno - oltre a essere rettore della Bocconi - era stato commissario europeo alla concorrenza e aveva metaforicamente (ma neanche tanto) bastonato colossi come Microsoft. Nulla contro Colao, e ci mancherebbe altro: ma perché non si è scelto un ministro, un politico che mettesse d'accordo tutti, un tecnico di un ente pubblico. No, un dirigente di altissimo spessore, uno dei pochi ad aver diretto una multinazionale estera non nella branch italiana ma a livello mondiale.

E che dire di Andrea Guerra, eccellente manager in Luxottica che stregò Renzi? La storia è nota: l'ex amministratore delegato dell'impero di Del Vecchio giunse a Roma come consigliere strategico di Renzi per le politiche industriali e relazioni con la business community. Un'esperienza totalmente anonima che si concluse con la decisione di entrare come presidente esecutivo in Eataly, senza che alcun risultato di rilievo fosse stato raggiunto dalla novella Ilva. Colpa di Guerra? Decisamente no, piuttosto colpa di chi, in politica, non ha saputo assumersi le responsabilità precipue dello scranno occupato.

Vittorio Colao ha quel che si dice "un curriculum lungo così", ma rappresenta la definitiva constatazione che la politica non tornerà più. Ci sono mestieranti e passacarte che si trovano a fronteggiare la più drammatica crisi italiana in tempo di pace. E che preferiscono affidarsi a un manager. Un manifesto dell'inadeguatezza dei nostri governanti. Altro che Coronabond...