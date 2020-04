Un feroce editoriale sul Sunday Times attacca la Cina per il virus

Il celebre columnist americano Niall Ferguson ha pubblicato sul Sunday Times un severissimo articolo contro la Cina e i suo regime politico. Lo ha fatto iniziando col citare un famoso romanzo cinese di fantascienza, “ Il problema dei tre corpi” di Liu Cixin, in cui uno scienziato cinese mette la Terra in pericolo rivelando la sua posizione ad un popolo di alieni ostili, e solo l’intervento di un altro ricercatore buono permette alla Terra di salvarsi. E quale commento ne trae il columnit, di origine scozzese? Che ai cinesi piace metere a rischio il mondo, per poi salvarlo.

Il giornalista difende Trump, criticato da molti per aver definito “virus cinese” il coronavirus. E sostiene che la Cina stia ora distribuendo aiuti al mondo per prendersi il merito di aver salvato tutti da un virus che ha in realtà lasciato diffondere essa stessa, e non certo l’esercito Usa passato per la Cina ai tempi dei giochi olimpici militari, come ha invece affermato un superburocrate del ministero degli esteri di Pechino.

Pur non essendo trumpiano, Ferguson bacchetta quelli che in Occidente siano così ostoli al biondo presidente o così sedotti dai soldi cinesi da abboccare alla campagna buonista di Pechino. E cita tra gli esempi deteriori quello del sindaco di Firenze Nardella, che aveva lanciato la sua campagna “abbraccia un cinese”. E qui passa a confutare la tesi secondo cui esista un valido “metodo cinese” per rispondere al virus. Elencando sei domande che il governo di Xi Jiping ha finora lasciato senza risposta:



1) Cos’è accaduto di preciso a Wuhan, se cioè sia nato da un wet-market o dall’incuria di un laboratorio.

2) Per quanto tempo il governo centrale ha tenuto nascosta l’epidemia viso che già a fine dicembre c’erano stati 104 casi e 15 morti?

3) Perché sono stati prima interrotti i viaggi dall’Hubei al resto della Cina e poi quelli dall’Hubei al resto del mondo?

4) Perché la teoria che il virus provenisse dai soldati Usa non è stata subito stroncata dal governo cinese?

5) Dove sono finiti l’imprenditore Ren Zhiqiang e il medico Ai Fen, due cittadini che avevano criticato la gestione politica del virus?

6) Quanti morti ha veramente causa il Covid-19 in Cina?