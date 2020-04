Social media uguale fake-news, tutti i bufalari del web americano

Il Coronavirus ha chiuso gran parte dell'America. Milioni di persone sono bloccate a casa e passano più tempo sulle piattaforme dei social media. Molti sono alla ricerca di informazioni su questa malattia finora sconosciuta.

Sfortunatamente, le false affermazioni su Covid-19 si stanno diffondendo sui social media a un ritmo allarmante, e c'è una crescente preoccupazione che questa disinformazione online possa avere un impatto reale sulla salute nel mondo. Alcuni preoccupanti protocolli di "trattamento" includono l'iniezione di vitamina C direttamente nel flusso sanguigno e l'ingestione di argento colloidale. La ricerca suggerisce che c'è un collegamento statisticamente notevole tra le persone che credono a false affermazioni sul coronavirus e le persone disposte a ignorare le linee guida del governo per la distanziamento sociale, mettendo se stessi e gli altri a notevole rischio.

Politici, celebrità e altre figure pubbliche di spicco sono responsabili della produzione o della diffusione del 20% delle false affermazioni su Covid-19; i loro posti, tuttavia, rappresentano il 69% dell'impegno totale dei social media. In particolare, gli attori e gli intrattenitori, con milioni di follower su Twitter e Instagram, svolgono un ruolo di grande importanza per alimentare le fiamme della disinformazione, raggiungendo spesso un numero molto maggiore di persone rispetto alle principali testate giornalistiche.

Il popolare attore Woody Harrelson ha condiviso numerosi post su Instagram che fanno affermazioni infondate che collegano l'epidemia di coronavirus all'installazione di apparecchiature 5G nelle città cinesi. Allo stesso modo la cantante britannica MIA, un'avversaria dei programmi di vaccinazione, ha postato tweet che criticano gli ingegneri che installano la fibra a banda larga fuori dalla sua casa londinese; lei sostiene che i presunti "sintomi" di essere vicino alle stazioni base 5G imitano quelli del coronavirus. E il pugile britannico Amir Khan ha sostenuto su Instagram che il coronavirus è stato creato dall'uomo - progettato per abbattere la popolazione mondiale - e l'isolamento doveva fornire una copertura per il lancio del 5G.