Scorte di carta igienica, e il big inglese Usa dei supermercati vola

Tesco sarà contenta di aver fatto scorta di carta igienica quando ne ha avuto la possibilità: la più grande catena di alimentari del Regno Unito ha riportato i risultati annuali mercoledì, e le sue scorte sono scese del 2%. Dato che l'anno finanziario di Tesco si è concluso a febbraio, l'aggiornamento non ha avuto molto da dire sulla questione che sta più a cuore agli investitori: il coronavirus. Ma la catena di supermercati ha rivelato che le vendite nel Regno Unito sono recentemente aumentate del 30% in quanto i consumatori hanno accumulato cibo e prodotti essenziali prima delle imminenti misure di blocco. L'azienda ha anche stimato di dover spendere fino a 1,1 miliardi di dollari in salari aggiuntivi per il personale e costi di magazzino, anche se ritiene che l'aumento delle vendite di cibo da qui ad agosto - quando spera che la Gran Bretagna sia tornata alla normalità - dovrebbe coprire la maggior parte di tale fattura.

Un probabile effetto delle gustose vendite di cibo di Tesco è un margine di profitto più basso, dato che, vendendo cibo, solito guadagna meno di quanto guadagna con i vestiti (le cui vendite sono invece diminuite). Questo sembra riguardare gli investitori, che hanno spinto le azioni di Tesco al ribasso mercoledì. Ma avrebbero potuto essere più indecisi sull'annuncio di dividendi più grandi del previsto, che Tesco ha sostenuto essere atteso da tempo per gli investitori che non hanno ricevuto alcun pagamento nel 2016 e nel 2017 a seguito di uno scandalo contabile. Può essere, ma lascia anche meno denaro in banca se il coronavirus si dimostra più dannoso del previsto.