Il virus ha cambiato il nostro modo di navigare in Internet

Bloccati a casa durante la pandemia del coronavirus, con le sale cinematografiche chiuse e nessun ristorante in cui cenare, gli americani hanno trascorso molto più tempo del solito online.

Ma un'analisi del New York Times sull'uso di internet negli Stati Uniti condotta da SimilarWeb e Apptopia, due fornitori di dati online, rivela che i nostri comportamenti si sono spostati, a volte in modo brusco, mentre il virus si diffondeva e ci spingeva verso i nostri dispositivi per lavorare, giocare e connetterci.

Stiamo cercando di connetterci e di divertirci, ma ci stiamo allontanando dai nostri telefoni. Con quasi tutte le riunioni pubbliche annullate, gli americani sono alla ricerca di intrattenimento su servizi di streaming come Netflix e YouTube, e cercano di connettersi tra loro sui social media come Facebook. Negli ultimi anni, gli utenti di questi servizi si sono spostati sempre più verso i loro smartphone, creando un'attenzione a livello industriale per il mobile. Ora che passiamo le nostre giornate a casa, con i computer a portata di mano, gli americani sembrano ricordare quanto possa essere spiacevole strizzare gli occhi a quei piccoli schermi telefonici.

Facebook, Netflix e YouTube hanno tutti visto i numeri degli utenti sulle loro applicazioni telefoniche ristagnare o cadere, come indicano i dati di SimilarWeb e Apptopia. Sia SimilarWeb che Apptopia estraggono i loro numeri di traffico da diverse fonti indipendenti per creare dati che possono essere confrontati su Internet.

Con l'aumento della distanza sociale, stiamo cercando nuovi modi per connetterci, soprattutto attraverso la video chat. La variazione percentuale è passata dalla media del 21 gennaio alla media del 24 marzo. Il traffico giornaliero dell'applicazione viene misurato in "sessioni giornaliere". -

Mentre i siti tradizionali dei social media sono cresciuti, sembra che vogliamo fare di più che connetterci attraverso la messaggistica e il testo: vogliamo vederci l'un l'altro. Questo ha dato un grande impulso alle applicazioni che un tempo indugiavano in una relativa oscurità, come l'applicazione di video chat di Google, Duo, e Houseparty, che permette a gruppi di amici di partecipare a una singola video chat e di giocare insieme. Ci siamo anche interessati molto di più al nostro ambiente immediato, e a come sta cambiando e rispondendo al virus e alle misure di quarantena. Questo ha portato a un rinnovato interesse per Nextdoor, il sito di social media focalizzato sul collegamento dei quartieri locali.

Ci siamo improvvisamente affidati a servizi che ci permettono di lavorare e di imparare da casa. Gli uffici e le scuole d'America si sono tutti trasferiti nei nostri seminterrati e nei nostri salotti. Niente ha un impatto più profondo sull'attività online di questo cambiamento. I compiti scolastici vengono distribuiti su Google Classroom. Le riunioni si svolgono su Zoom, Google Hangouts e Microsoft Teams. La corsa a questi servizi, tuttavia, ha portato un nuovo controllo sulle pratiche di privacy. La ricerca di aggiornamenti sul virus ha fatto crescere il numero di lettori per i giornali locali e consolidati, ma non per i siti di parte.

In mezzo all'incertezza su quanto potrebbe essere grave l'epidemia - ora ci sono centinaia di migliaia di casi negli Stati Uniti, con il numero di morti che si moltiplica di giorno in giorno - gli americani sembrano volere poche cose in più rispetto alle ultime notizie sul coronavirus.