Il regalo letale del regime cinese al mondo

Il grande inganno

È uno scenario da zona di guerra, senza rumore degli spari sulle strade e senza rovine degli edifici, qui in Italia e in molte altre parti dell'Europa occidentale negli ultimi giorni. In nord Italia siamo in prima linea nel disastro dell'infezione da coronavirus: ogni giorno centinaia di morti, migliaia di malati critici (molti in attesa di morire), l'intera popolazione in stato di blocco, società ferma, strade e piazze deserte, vita civile e commerciale interrotta, scarsità di molte necessità quotidiane, tristezza diffusa, paura e angoscia per tutti tappati in casa.

È un disastro sociale su larga scala e una tragedia umana immane sconosciuta dopo la fine della seconda guerra mondiale. In questa situazione devastante sto improvvisando come assistente sociale per aiutare alcune persone sole e molto anziane nella propria contrada oltre a rispettare le direttive emanate dal governo italiano che mi sembra sincero e trasparente ma abbastanza confuso e, soprattutto, troppo accondiscende verso la Cina.

Invitano gli esponenti del regime cinese che strigliano perché il governo italiano non è abbastanza disumanamente duro nel bloccare la vita sociale, piuttosto di rinfacciare ai cinesi il loro crimine contro l’umanità di aver nascosto il problema all’inizio e di aver lasciato ad espandere il contagio. È una pena ed è una vergogna vedere il presidente della regione Lombardia (per di più leghista) accanto al vice-presidente della croce rossa cinese in una conferenza pubblica (19 marzo 2020) dove l’esponente del regime cinese pontificava come doveva fare l’Italia, dopo che il regime cinese aveva lasciato a morire migliaia nel loro paese, compresi i primi (tra cui un medico) che avevano avvertito dell’imminente epidemia.

Perché invece non si chiede agli esponenti del regime cinese il motivo per cui non hanno lasciato i giornalisti e gli accademici e ricercatori scientifici di altri paesi ad ispezionare l’epicentro (Wuhan, Hubei) dell’epidemia.

Non si capisce perché la croce rossa italiana non può visitare Wuhan però quelli della croce rossa cinese possono venire qui in Italia a pontificare mentre stanno morendo centinaia di italiani ogni giorno. Tutto ciò che possiamo fare in questo momento come cittadini medi sotto un blocco totale è di seguire le direttive dell’autorità di essere attenti all’igiene ed ai contatti, di essere solidali con le persone più vulnerabili nel nostro immediato contesto.

Nel caso mio e di mia figlia stiamo assicurando che gli anziani solitari del nostro vicinato stiano bene fisicamente e che non siano privati delle forniture essenziali. Telefoniamo e suoniamo il campanello di loro case ogni giorno per verificare se stanno bene e se hanno bisogno di qualcosa. Finora siamo in forma e bene, e possiamo continuare a essere utili in qualche modo alla nostra piccola comunità rurale ai piedi delle Alpi occidentali nell'Italia nord-occidentale.

Però siamo tanto tristi e anche arrabbiati. Ci sono sforzi sistematici e giganteschi di manipolazione mediatica e politica da parte del governo cinese di questa tragedia globale. Ho esaminato scrupolosamente molti documenti di agenzie affermate e affidabili (disponibili in lingua inglese) provenienti da Cina, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Corea del Sud, Giappone, USA, Europa ed altri luoghi.

Inoltre, sono anche in costante comunicazione con alcuni accademici cinesi ed amici cinesi. In passato ho prestato servizio come professore ospite in alcune università cinesi svariate volte; ultima volta nel mese di maggio del 2017. Conosco bene la Cina; sono stato sette volte in quel paese per lunghi periodi (una volta anche con mia figlia); ho visto tutti gli ecosistemi ed aree culturali di Cina; sono un amante della cultura tradizionale cinese e un attento osservatore della Cina contemporanea.

È molto chiaro per me che la macchina di propaganda del governo comunista cinese sta inventando diversi pezzi di storie non correlate mescolando con le notizie false raccolte da alcuni quartieri, principalmente teorici della cospirazione, insinuando che il coronavirus forse è stato messo in circolazione dal governo americano. Il governo comunista cinese sta facendo del suo meglio per deviare l'attenzione del pubblico sul suo iniziale insabbiamento e repressione. I governi ed i media italiani ed europei non sono abbastanza coraggiosi da rinfacciare la responsabilità del governo cinese; è una vergogna.